Gladys Jimenez-Viscarra celebró sus cumpleaños en Essen Haus de Madison

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Foto parcial del cumpleaños de Gladys Jimenez-Viscarra



Madison, Wisconsin.– En una velada llena de elegancia, emoción y tradición, Gladys Jimenez de Viscarra, celebró sus cumpleaños el ocho de octubre, a partir de las seis de la tarde, en Essen Haus, ubicado en 514 de Wilson Street, Madison, WI. 53703, en la ciudad de Madison.

La ceremonia reunió a familiares, amigos e invitados especiales, quienes compartieron una noche inolvidable para homenajear a la cumpleañera en una de las fechas más importantes de su vida.

Annaliesie Viscarra y Gladys Jimenez-Viscarra

La animación musical estuvo a cargo de una banda musical estable de Essen Haus, que mantuvo la pista de baile llena de energía y entusiasmo durante toda la celebración, contribuyendo al ambiente festivo que caracterizó la velada.

Al finalizar el evento, los esposos Rafael y Gladys Viscarra, editores de La Comunidad News Onlines, expresaron su más sincero agradecimiento a familiares, amigos e invitados por acompañarlos y compartir con ellos un acontecimiento tan especial e inolvidable para su familia.

La Comunidad News Online felicita a Gladys Jimenez de Viscarra, por la celebración de sus cumpleaños y le desea un futuro lleno de salud, felicidad, éxitos y bendiciones. Asimismo, reafirma su compromiso de informar a la comunidad hispana sobre los acontecimientos sociales, culturales y comunitarios que fortalecen la identidad y los lazos de nuestra comunidad en Madison y el sur de Wisconsin.