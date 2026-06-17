¡Orgullo y Futuro! Más de 420 estudiantes de West High School celebran su Noventa y seis graduación en el Kohl Center

La Comunidad News Online

Ashley Mercado y familia

Madison, Wisconsin.— Como parte de su compromiso permanente con la cobertura de acontecimientos educativos que marcan el desarrollo de la comunidad, La Comunidad News Online estuvo presente en la ceremonia de graduación de la Clase 2026 de West High School, realizada el pasado sábado 13 de junio en el emblemático Kohl Center de Madison.

Durante el acto académico, más de 420 estudiantes recibieron sus diplomas de bachillerato, culminando una importante etapa de formación y preparándose para iniciar nuevos desafíos en la educación superior, el mundo laboral y el servicio a la comunidad.

Julissa Armenta Carapia y familia

Entre los graduados destacaron más de103 estudiantes latinos, hombres y mujeres que, con esfuerzo, dedicación y perseverancia, alcanzaron esta importante meta académica. Su logro fue celebrado por familiares, amigos y miembros de la comunidad que acudieron para acompañarlos en uno de los momentos más significativos de sus vidas.

La solemne ceremonia contó con la presencia de integrantes de la Junta de Educación del Distrito Escolar Metropolitano de Madison, encabezados por su presidente Savion Castro; el superintendente Dr. Joe Gothard; Pheng Lee- Director Regente, Sean Storch – Director de Van Hise, Lori Schacht De Thorne-Directora de Highland y Katie Medema-Directora de Ash de West High School; docentes, personal administrativo y cientos de familiares que llenaron las graderías del coliseo universitario para ser testigos de este histórico acontecimiento.

Carlos Montes Martinez y familia

Vestidos con las tradicionales togas y birretes color azul, los graduados desfilaron con orgullo antes de recibir sus diplomas de manos de las autoridades académicas, en medio de aplausos y muestras de alegría por parte de los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el discurso pronunciado, Maliha NuMn, presentada por Mia Ozanne, quien fungió como orador principal de la ceremonia. En su mensaje, felicitó a los estudiantes por su dedicación y los exhortó a continuar persiguiendo sus sueños, enfrentar los desafíos con determinación y aprovechar las oportunidades que les ofrecerá el futuro.

Kimberly Aguilar, Dulce Vásquez, Juan Montalvo y Denisse Robles

La ceremonia concluyó entre prolongados aplausos, abrazos y lágrimas de felicidad, reflejando el orgullo de las familias y el esfuerzo de una generación de jóvenes que hoy inicia una nueva etapa llena de oportunidades, desafíos y grandes aspiraciones.

La graduación de la Clase 2026 de West High School representa no solo el cierre de un ciclo académico, sino también el comienzo de un prometedor camino hacia el éxito personal y profesional para cientos de estudiantes de Madison.