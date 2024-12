“Jack Mairena: El Crack que Nunca Falla y Siempre Rompe la Red”

La Comunidad News Online

Jack Steven Mairena Medrano

Jack Steven Mairena Medrano es un joven futbolista apasionado que ha dedicado gran parte de su vida al deporte rey. Originario de Honduras y residente en Madison, Wisconsin, Jack combina su pasión por el fútbol con su formación académica en Verona Area High School. En esta entrevista, nos comparte detalles de su trayectoria, sus experiencias más memorables y su visión del deporte que tanto ama.

Preguntas y respuestas:

¿Cuál es tu nombre completo, de dónde eres originario y a qué te dedicas?

Mi nombre completo es Jack Steven Mairena Medrano. Soy originario de Honduras y, además de jugar fútbol, estudié en Verona Area High School.

¿Estudias o trabajas además de jugar fútbol?

Actualmente, me dedico a estudiar en Verona Area High School.

¿A qué edad comenzaste a jugar fútbol y en qué posición?

Empecé a jugar fútbol a los 8 años de edad, en la posición de defensa.

¿Cuándo y dónde asististe por primera vez a un partido de fútbol?

Fue hace varios años, en Honduras. Recuerdo que el partido era entre Marathón y Platense.

¿Te arrepientes de algo en tu vida deportiva?

Lo único sería no controlar mucho mi temperamento en ciertas ocasiones, pero fuera de eso, no me arrepiento de nada.

¿Te sientes seguro con tu estilo de juego?

Sí, muy seguro. Tengo confianza en mi forma de jugar; es un estilo peculiar pero efectivo.

Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta el fútbol?

Definitivamente un 10. Elegiría 100 si fuera posible.

¿Hasta cuándo planeas jugar fútbol?

Hasta que mi cuerpo ya no pueda más.

¿Practicarías algún otro deporte además del fútbol?

Sí, creo que el handball sería lo más parecido al fútbol.

¿Cuál sería tu segundo deporte favorito?

El baloncesto.

¿Cuál es tu equipo favorito de la Champions League?

Soy fan del Barcelona, pero en la Champions me gusta mucho el Liverpool.

¿Cuál fue tu primer equipo de fútbol y cuál es el último en el que jugaste?

Mi primer equipo fue uno infantil, aunque no recuerdo su nombre. También jugué en un equipo llamado Mineiro. Mi último equipo fue Irafut, donde aprendí mucho sobre fútbol.

¿Qué talla de zapatos usas?

Uso talla 9.5.

¿Qué lugares has recorrido gracias al fútbol?

En Honduras visité muchos departamentos, y en Estados Unidos he estado en Iowa, Illinois, Milwaukee y varias ciudades cerca de Madison.

¿Has encontrado pareja gracias al fútbol?

No directamente, pero creo que a algunas personas les ha gustado cómo juego.

¿Quiénes son tus mejores amigos en el fútbol?

Tengo muchos amigos gracias al fútbol, como Cristian Flores, con quien formo una gran dupla, y Juan Camilo. También están Erick Raudales y Darwin Arias, entre otros.

¿Cuál es la mejor foto que tienes jugando fútbol?

Cuando jugaba en la escuela, tomaron muchas fotos muy buenas de mí.

¿Tienes algún ritual antes, durante o después de los partidos?

Antes de salir de casa, siempre me despido de mis padres para recibir su bendición.

¿Cuál es tu mejor cualidad deportiva?

Ser líder y siempre dar lo mejor de mí.

¿En qué puedes mejorar más como futbolista?

Definitivamente en mi temperamento.

¿Estás satisfecho con tu progreso como futbolista?

Sí, estoy muy satisfecho con todo lo que he aprendido en mis clubes anteriores.

¿Qué número de jersey usas y por qué?

Uso varios números como el 23, 8 y 11, pero mi favorito es el 23 porque también era el favorito de mi hermana y mi novia.

¿Has tenido alguna lesión jugando fútbol?

Sí, recientemente sufrí una lesión en el muslo. Fue dolorosa y afectó mi desempeño.

¿Cuál ha sido tu momento más feliz jugando fútbol?

Cuando gané mi primer trofeo en mi infancia y al mejorar mi nivel jugando en Irafut.

¿Cuál ha sido tu momento más vergonzoso en el fútbol?

Definitivamente, cuando me sacaron una tarjeta roja.

¿Cuál ha sido tu mejor hazaña como futbolista?

Jugar en mi escuela y mantenernos invictos por mucho tiempo.

¿Quién es tu jugador favorito en el fútbol profesional?

Lionel Messi, aunque también me gusta Andrés Iniesta.

¿Algo que quieras compartir con la comunidad latina?

Que sigan jugando fútbol con pasión y alegría.