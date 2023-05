Julio César: Entrenador con  ganas y pasión para enseñar

Por Rafael Viscarra

La idea de crear una Academia de Fútbol de niños latinos es de Julio César Macías, Roberto Cuahuey, Memo Hernández y su esposa

Madison.-Además de ser padre de familia y tener dos trabajos los fines de semana, Julio César Macias, decidió dedicarse a entrenar a los niños latinos durante la época de invierno, en base a su experiencia como jugador de fútbol semiprofesional en forma gratuita sin pedir nada a cambio. Y, quiere que otros sigan su ejemplo.

¿Tu nombre completo y de donde son originarios tu y tu familia?

R.- Mi nombre completo es Julio César Macías Victoriano, tanto mi persona como mi familia, somos originarios de Chihuahua, México. Tengo mi esposa y tres hijos Axel, 12; Alexis,9; y ellos estudian en la escuela Lighthouse Christian School Madison.

El entrenador Macías dando instrucciones a Freddy Paulino

Antes de empezar tu gran aventura de ser entrenador de niños como era tu mundo diario (Antes)?. Que hacias? ¿A qué te dedicabas? ¿Dónde vivías?

R: Antes de animarme a entrenar a los niños latinos en la Liga de Latinos y Latinas de Madison, vivía en Chihuahua, México, con mi familia; allí me dedicaba, además de estudiar en la escuela, a jugar futbol porque a mi papá y a toda mi familia le gusta este deporte; y con él iba a la cancha a jugar con otros niños y desde entonces me apasiona el fútbol al igual que a mi papá. El ser apasionado con este deporte lo heredé de mi padre y de mi familia a mis ocho años..

Después, cuando entré al colegio a estudiar secundaria a mis doce años llegué a jugar en la selección de mi colegio, que en aquel entonces participó en el torneo organizado por Coca Cola y en ese campeonato ayudé a ganar el trofeo de campeón a mi colegio como uno de los mejores jugadores de la selección.

Posteriormente, después de graduarme del colegio entre a trabajar en una fábrica de partes de carros(Midex) donde los dueños de la fábrica eran americanos, ellos me invitaron a jugar fútbol en el equipo de la fábrica, después de muchos partidos el equipo de esta fábrica salió campeón gracias a los goles que logre marcar. Entonces los dirigentes de este deporte me escogieron para jugar contra las escuelas de futbol de Chivas y Pachuca , donde aprendi mucho y llegué a destacarme, de consiguiente, los dirigentes de estas instituciones me dieron beca para jugar en la categoría semiprofesional en Paso Texas donde jugué en muchos equipos y tuve muchos triunfos.

Despues llegue a Madison, Wisconsin, hace ocho años atrás cuando tenía 27 años de edad, donde empecé a jugar fútbol en Beloit y a los dirigentes les gustó mi manera de jugar como jugador semiprofesional.Posteriormente llegue a jugar en Madison en el equipo Puebla y termine jugando en Toluca de la Liga Latina de Madison, oportunidad en la que llegué a conocer a Roberto.

El niño Freddy Paulino y el entrenador Julio César Macias

Financieramente ¿como te sostienes,trabajas o tienes algún oficio?

R: Actualmente tengo dos trabajos como cocinero en un restaurante de Verona. En mi primer trabajo entro a las 5 de la mañana y salgo a la 1 de la tarde. En mi segundo trabajo entro a las 3 de la tarde y salgo a las 10 de la noche. Los fines de semana dedico mi tiempo como entrenador de niños latinos, lo cual me ayuda mucho porque el trabajo de la cocina es muy estresante.

¿Cómo nació la idea de entrenar niños en la Liga de Latinos y Latinas de Madison?

R: La idea nació porque tengo dos hijos Axel y Alexis, a quienes los entreno y como he visto que durante el invierno muchos niños viven encerrados en sus casas incluido mis hijos, entonces dije con la experiencia que tengo para entrenar a mis hijos, porque no puedo entrenar también a los niños latinos a jugar fútbol.

Entonces me enteré que Roberto tenía un campo de fútbol de salón cerrado disponible los fines de semana, a quien le expliqué mi plan de entrenar a los niños de 8 a 12 años en forma gratuita sin cobrar nada por mi trabajo. Roberto aceptó mi proposición con la sola condición que cada niño de cada equipo abone $10 por dos horas de alquiler de la cancha el sábado y el domingo. Las camisetas con el logo de la liga corrió por mi cuenta.

El entrenador Julio Cesar Macias dando instrucciones

¿A cuántos niños latinos llegaste a entrenar durante el invierno?

R: A 34 niños y niñas, divididos en 4 equipos, 7 niños en cada equipo, entre 7 a 8 años de edad, cada equipo reforzado con niños y niñas de 11 a 12 años, para que haya un equilibrio entre los equipos.

¿Cuál fue tu plan de entrenamiento en qué consiste?

R: El sábado de 1 a 3pm, flexibilidad, ejercicio en los pies, tocar el balón en general. El domingo de 3 a 5 pm, pases ordenados y otros detalles, todo esto toma tiempo, se les enseña poco a poco con mucha paciencia para que aprendan a dominar el balón, los toques y la velocidad.

¿Qué días entrenabas y cuanto tiempo jugaban los equipos?

R: El sábado de 1:00 a 3:00pm los niños de menos experiencia y el domingo de 3:00 a 5:00 pm.niños de más experiencia. Se llegó a formar cuatro equipos: Supercampeones, Chivitas, México y Real Madrid. Los equipos juegan 20 minutos por lado y,yo, hago de referí y entrenador a la vez.

¿Cuándo empezaste con los entrenamientos y cuando terminó?

R: Empecé en febrero y terminó el 16 de abril, con la entrega de medallas y trofeos al primer, segundo, tercer y cuarto lugar.En mi opinión todos los equipos son buenos por, consiguiente, todos son ganadores y campeones.

¿Cómo te sientes después de haber entrenado por 3 meses a los niños latinos?

R: Lo hice de todo corazón como entrenador sin recibir nada a cambio, doy gracias a los padres de familia de haber hecho el sacrificio de traer a sus hijos a los entrenamientos, pues sus hijos lo disfrutaron mucho; porque cada fin de semana, en cada partido los veía a los niños muy felices. Me gustaría que esto siga adelante, yo hice sin pedir nada a cambio, quisiera que otros sigan mi ejemplo.