La saga de una madre Guatemalteca en Madison y cómo luchó por su familia y su bebé recién nacido contra el virus mortal

“Mi hija Zayda comenzó con dolor de garganta y por la tardé con fiebre, ya éramos cuatro personas positivas con COVID-19. Lo peor es que nos llamaron del hospital y el bebé también tenía COVID-19, al enterarme de esta noticia me quebré en pedazos.”

El bebé Eliel en el Hospital

¿De cuántas personas se compone tu familia y de donde son originarios?

R.- Bueno, mi familia se compone de cinco miembros, mi esposo es de Hondura, yo soy de Guatemala y mis hijos de Madison.

¿Puedes mencionar los nombres de tu esposo e hijos (as)?

R.-Claro que si, el nombre de mi esposo es Alexis Barrera y los nombres de mi hijos son Eliel Barrera mi bebe, Bethzy Marroquin mi pequeña hija, Zayda Ayala mi hija mayor

¿Dónde trabajas tú y tu esposo en qué compañía?

R.- Yo trabajo en el Condado de Dane y mi esposo trabaja en Great Dane

¿Tu familia se hizo vacunar con la 1ra., 2da. y 3ra. dosis, y cuando?

R.-Mi hija Zayda se vacunó dos veces la primera 8/29/21 y la segunda el 9/21/21, le falta la tercera. Bethzy la primera fue 08/30/21 y la segunda 9/22/21, igualmente le falta la tercera. Mi esposo Alexis recibió su primera vacuna el 08/31/21 y su segunda el 09/28/21, espera la tercera dosis. En cambio, yo, recibí la primera el 9/01/21 y la segunda el 9/29/21, espero la tercera. Toda la familia estamos esperando la tercera vacuna que vamos a obtener en seis meses.

¿Sintieron algún efecto secundario después de vacunarse?

Alexis Barrera esposo a lado de Helen la esposa agarrando a el bebe Eliel Barrera, las hijas Bethzy Marroqu (a lado de su mamá) Zayda Ayala es la hija mayor (primera de izquierda a derecha)

R.- Ningún síntoma ni reacción alguna, todo normal, nosotros con mi esposo ya hemos regresado al trabajo y los niños a sus escuelas.

7.- ¿Las vacunas ayudaron a evitar que contraigan el virus otra vez o no?

R.- En lo que las vacunas nos ayudaron es que no fuimos hospitalizados. Las vacunas también nos ayudaron a evitar pérdidas de vida. En concreto la vacuna no cura es solo una protección contra el COVID-19.

¿Si tu familia fue vacunada porque se contagió otra vez con COVID-19.

R.- Nosotros siempre tuvimos precaución, esta es la primera vez que nos contagiamos, pero de todas maneras ese día llegó a nuestra casa. En cualquier momento y en cualquier lugar podemos contagiarnos y, por eso, nos vacunamos a tiempo para evitar una hospitalización y la muerte misma.

¿Qué síntomas presentan las personas contagiadas?

R.- En mi familia fue primero dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza y malestar en el cuerpo. A mi me atacó más severamente con fatiga horrible de seis días, primero me dió dolor de garganta, el segundo día no podía caminar por la mañana, llegué al baño agarrándome de las paredes ese día. Mi bebé de 15 meses resultó con fiebre alta y no tomo leche por 6 días, sólo quería agua con jugo. El pediatra – dijo – qué perdió el paladar no quería comer casi nada de ninguna comida, porqué él no estaba vacunado por su edad y teníamos más miedo de él por su salud.

¿Puede una persona ya curada volver a contagiarse?

R.- Claro que si, puede volver a contagiarse, por eso, para evitar el contagio, debemos seguir las recomendaciones médicas científicas de los doctores y no a las redes sociales (Facebook) ni a las personas que dicen que las vacunas son falsas, porqué tratan de asustar a la gente con mentiras diciendo qué las vacunas no sirven, que son experimentos que están matando a la gente. Es mejor estar seguros que lamentar, nosotros por un momento dudamos también de las vacunas, por qué escuchamos a personas que no creían en la protección de las vacunas. Pienso que hay que escuchar a nuestros nuestros médicos porque ellos quieren lo mejor para sus pacientes y para salir de dudas consultamos a otros médicos y concluimos que nuestra familia debería de ser vacunada inmediatamente para prevenir el virus que está atacando al mundo entero.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona se recupere del virus?

R- Si el ataque del virus es leve nos dijeron que una persona se puede recuperar en dos semanas, y si es grave con hospitalización la persona puede recuperarse en un lapso de dos a cuatro semanas. En el caso de mi familia a los cinco días ya salimos negativos lo cual significaba que ya no podemos contagiar a otras personas, gracias a Dios.

¿Por qué piensa que el virus es más mortal en hombres que en mujeres?

R.-https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7271824/

Encontré este artículo que ha sido verificado por un investigador científico que podría ser por la genética que afecta más a los hombres que a las mujeres, aquí está la cita “gran parte de esta diferencia en el número de muertes es causada por el comportamiento (estilo de vida), es decir, mayores niveles de consumo de tabaco y alcohol entre los hombres en comparación con las mujeres. Por último, los estudios informaron que las mujeres tenían una actitud más responsable hacia la pandemia de Covid-19 que los hombres. La actitud irresponsable entre los hombres afecta irreversiblemente la adopción de medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas y las órdenes de quedarse en casa”.

¿El virus afecta más a las embarazadas? Cuál fué su experiencia?

R.-Si está embarazada o estuvo embarazada recientemente, es más probable que se enferme gravemente de COVID-19 en comparación con las personas que no están embarazadas. El embarazo provoca cambios en el cuerpo que podrían hacer que sea más fácil enfermarse gravemente por virus respiratorios como el que causa el COVID-19. Estos cambios en el cuerpo pueden continuar después del embarazo.

Las personas con COVID-19 durante el embarazo tienen más probabilidades de tener un parto prematuro (dar a luz al bebé antes de las 37 semanas) y muerte fetal, y es más probable que tengan otras complicaciones del embarazo en comparación con las personas sin COVID-19 durante el embarazo.

¿Según tu opinión serán efectivas las vacunas contra las nuevas mutaciones de COVID-19?

R.- Si son efectivas, porqué en nuestro caso si no hubiéramos tenido ninguna vacuna hubiera sido más largo tiempo la recuperación y quizás más grave y fatal.

¿Es necesario que sigan usando máscaras y distanciamiento después de vacunarse?

R.- Claro qué sí, para prevenir más contagios por qué tanto las mascarillas como las vacunas nos protegen realmente del virus, y el distanciamiento es necesario porque por medio de la saliva y estornudo podemos ser contagiados.

¿Después de vacunarse más de tres veces o más pueden surgir problemas en el futuro?

R.- No lo creo, porqué esta vacuna como las que hemos recibido cuando éramos niños que yo sepa nunca he visto ni escuchado que hizo daño o haya causado la muerte, más bien he visto que ha evitado muchas enfermedades como la varicela, sarampión, etc. Y esta vacuna evita el contagio de COVID-19. Es mejor vacunarse.

¿Está bien que los niños usen máscaras después de ser vacunados en la escuela?

R.- Claro que sí, porqué los niños también pueden contagiarse mediante algún adulto en sus casas, en las escuelas y entre sus familiares..

Finalmente cuéntanos toda la odisea que tu familia ha pasado con el COVID-19 y tu consejo a la comunidad en general.

R.- Nosotros nunca pensamos qué nos íbamos a enfermar del COVID-19 y ese día llegó a nuestra casa. Primero comenzó un sobrino de nombre Anthony el día lunes qué regresaban los niños a clases después de vacaciones, el comenzó con tos y estornudos se fue así a la escuela normal y ninguno de nosotros se sentía mal después, por la noche lo veo bien rojo y dijo qué le dolía la garganta lo toqué y tenía fiebre, al día siguiente me dijo qué le dolía la cabeza y llamé a la escuela reportando qué no se sentía bien y ese día mi esposo comenzó a sentirse cómo qué le iba a dar gripe con dolor de garganta me – dijo – qué para no enfermarnos se iba a quedar en la casa, y al día siguiente Anthony con fiebre otra vez y mi esposo también, mis hijas encerradas en su cuarto salían sólo por lo necesario, mi bebé y yo, también en nuestro cuarto encerrados.

Todos salíamos con mascarillas por cualquier cosa, mi esposo y Anthony con mascarillas también, mi bebé comenzó con fiebre por la noche y yo, sola atendiendo al bebe por qué mi esposo estaba más enfermo, entonces al día siguiente fue mi esposo a sacarle la prueba del COVID-19 a Anthony y salió positivo, regresaron desconsolados y mi esposo llamó a su trabajo para decirle qué no iba trabajar porque estuvo cerca a una persona con COVID-19, que tenía síntomas y que iba a ir hacerse la prueba el también, el fue muy responsable de su parte porqué si no podía contagiar a otros. De mi parte, también llame responsablemente a la escuela donde va Anthony y reporte qué él tenía COVID-19, qué su prueba era positiva y qué recomendaran a los padres de familia qué hicieran pruebas a sus hijos a los qué estuvieron cerca de Anthony.

Por otra parte, mi bebé seguía con fiebre alta todo el día dándole Tylenol Ibuprofen y paños de agua fría en su frente, como yo me sentía mal deje a mi bebe al cuidado de Zayda qué tiene 18 años. Mi esposo Alexis y yo fuimos a hacernos la prueba contra el virus y salimos positivos. De paso le dijimos al enfermero del hospital que mi bebe estaba con fiebre dos días, me recomendó que al bebe le lleve al hospital y que no me mueva hasta que lo examinen, así lo hice e inmediatamente le examinaron y le dieron medicamentos, le hicieron la prueba y nos mandaron a casa, tenia infeccion en un oído. Al día siguiente nos llamaron que era positivo con el COVID-19 nuestro bebe, al enterarme de esta noticia me quebré en pedazos. Entonces mi esposo me dijo tranquila que a nuestro bebe Dios lo va a sanar y no le va a pasar nada, porque muchas personas de mi familia estaban orando por nosotros.

De mi parte, antes de hacerme la prueba también llamé a mi trabajo en forma responsable indicando qué había sido expuesta con una persona con el COVID-19 y qué yo estaba con síntomas, el manager de mi trabajo me agradeció por avisar, me dijo que no trabaje una semana hasta que me sienta mejor. Como el resultado de la prueba salió positiva, en mi calidad de encargada de limpiar siete oficinas en el edificio del Condado de Dane en diferentes áreas estuve cuidándome en casa una semana sin poder ir a trabajar.

Después mi hija Zayda comenzó con dolor de garganta y por la tardé con fiebre, ya éramos cuatro personas positivas con COVID-19 en mi familia, porque todos nos habíamos expuesto al contagio, para respirar mejor todos nos quitamos las mascarillas porque yo no podía respirar. Milagrosamente a mi hija pequeña Bethzy no le dio el COVID-19 gracias a Dios fue la única que no se contagió.

Doy gracias a Dios qué ya todos estamos negativos con el COVID-19 y qué en mi trabajo me pagaron mi semana qué no trabajé y hasta aumento de dinero me dieron de por ser buena trabajadora responsable y siempre cuidando de mi trabajo y pensando en todos los que trabajan allí no exponerme a enfermarlos fue una buena decisión la que tuve.

En el caso de mi esposo fue perdida de horas de trabajo qué experimento por qué no trabajo, y su cheque fue muy bajó, pero el lo qué gano es qué sus compañeros de trabajo no sean contagiados con esta enfermedad, y qué ellos contagien a sus familias y su familia transmita a otras familias, porqué así es cómo se expande más esté virus COVID-19.

Tengo un hermano por parte de mi padre en Ecuador y a la mamá de él le dió el COVID-19, sus hijos la estuvieron cuidando en su casa dándole medicamentos y medicinas caseras. Pasaron unos días y ellos se lamentaban diciendo que cuando uno ya tiene virus ya no se puede vacunar, y como la señora era de edad avanzada y con sobrepeso perdió la vida al tercer día en el hospital. Y lo más triste todos la querían acompañar al entierro y se permitió solo a cinco personas a distancia. De la morgue la llevaron directo al cementerio, fue desgarrador. Por eso, por favor no ignoren la vacuna, vacúnese porque esta pérdida fue por no vacunarse a tiempo, hay que salvar a la familia vacunandose.

Un consejo para todos los que pueden y están en la edad de poderse vacunar, háganlo por favor con confianza hay mucha controversia de vacunarse qué es experimento, qué no sirven y muchas falsas palabras se dicen por medio de redes sociales,” si, es un experimento pero científico”, pero para evitar una muerte o una hospitalización cómo cualquier vacuna qué han creado, está es una de tantas vacunas cómo una cualquiera no lo ignores y vacúnate y corre la voz porqué tú también puedes evitar otras muertes u otras hospitalizaciones ama a tú prójimo y se feliz.

VACUNATE: SALVA TÚ VIDA

Vacunarse es vivir por muchos años más con tus seres queridos.

Vacunarse es querer a nuestros hijos y nuestra familia.

Vacunarse es querer al prójimo.

Vacunarse es querer a nuestras amistades.

Vacunarse es estar positivamente con uno mismo.

Vacunarse tiene muchos beneficios y larga vida.

NO VACUNARSE TE TRAE NEGATIVISMO

No vacunarse trae muerte y tristeza.

Si. se siente enfermo con Covid ahora ó fué expuesto al virus hacer click aqui para seguir instrucciones que debe hacer.