Programa Sánchez Scholars celebra 25 años de apoyo a los estudiantes latinos

Por David Dahmer de Madison 365 y traducido por La Comunidad News Online

Madison.- La población latina del área de Madison ha crecido bastante durante el último cuarto de siglo, al igual que el programa Sánchez Scholars, que ha estado ayudando a los estudiantes latinos de primera generación con necesidades financieras que desean cursar estudios superiores.

“Nuestra familia de estudiantes Sánchez Scholars se ha vuelto muy grande a lo largo de los años y estoy orgullosa de todos sus logros. Cuando los veo alcanzar sus metas, es cuando me siento más feliz y cuando me siento más exitosa”, le dice a Madison365 Lesli Vázquez, coordinadora desde hace mucho tiempo del programa Sánchez Scholars de la escuela secundaria. “Estamos muy emocionados por celebrar nuestro 25.° aniversario este año el 11 de abril en el campus Truax de Madison College. Nos estamos preparando para ese gran evento”.

El profesor jubilado de la UW-Madison Roberto Sánchez estableció inicialmente un fondo de becas en la Fundación Comunitaria de Madison en colaboración con el MMSD para inspirar la excelencia académica de los jóvenes latinos locales y para construir un camino para que aquellos en la escuela secundaria y las instituciones postsecundarias logren sus sueños académicos.

Actualmente hay 22 becarios Sánchez: ocho estudiantes de primer año, cinco de segundo año, cuatro de tercer año y cinco de último año. Cada año, los becarios Sánchez se gradúan de la escuela secundaria (pero siguen siendo parte de la familia de becarios Sánchez) y se seleccionan nuevos becarios Sánchez de todas las escuelas secundarias de la zona.

“Siento que cada año se hace más y más difícil seleccionar a nuestros becarios”, dice Vázquez. “Cada año, se hace más difícil elegir solo a tres o cuatro estudiantes. Así que este es el primer año en el que elegimos a ocho y son un grupo maravilloso. Fueron bien recibidos por todos. La mayoría de ellos realmente se han convertido en parte de la familia. Es simplemente un grupo de chicos realmente bueno”.

Alumnos en el Programa de Becas Sánchez

Los estudiantes de Sánchez Scholars reciben apoyo financiero para ayudar a cubrir costos tales como computadoras, calculadoras gráficas, útiles, actividades extracurriculares y tarifas para programas de enriquecimiento de verano, según el sitio web Friends of Sánchez Scholars, y los miembros del personal monitorean el progreso académico y ayudan a garantizar la planificación previa a la universidad.

A lo largo del año, los estudiantes de Sánchez Scholars se mantienen ocupados con una variedad de excursiones, actividades y eventos, muchos de los cuales se llevan a cabo en la escuela primaria Heugel, donde Vázquez es especialista en recursos bilingües.

“Los estudiantes de Sánchez Scholars organizaron un evento del Día de los Muertos en Heugel y se divirtieron mucho. La escuela ha sido muy acogedora con los estudiantes de Sánchez Scholars y los estudiantes de Sánchez Scholars vienen aquí y hacen todo, incluso ayudan en las reuniones de padres”, dice Vázquez. “Siento que una de las mayores ventajas es que los niños [en la escuela] ven a estudiantes mayores haciendo esto y aprendiendo de su ejemplo. Y también los padres, están muy agradecidos y dicen, ‘Dios mío. ¿Qué debo hacer para que mi hijo solicite este programa?’”

Vázquez ha sido la coordinadora del Programa de Becas Sánchez durante 21 años, por lo que no solo ha visto crecer a la familia de Becas Sánchez, sino que también ha visto a muchos estudiantes crecer hasta la edad adulta, comenzar sus carreras y tener sus propios hijos.

“En un momento estoy con una becaria Sánchez y es una estudiante muy joven con pequeñas trenzas y al siguiente momento estoy en su boda. Es una locura cómo pasa el tiempo. Pero es muy gratificante para mí”, dice Vázquez. “Es muy gratificante y muy emotivo para mí, porque puedo compartir ese viaje y puedo verlos ser felices y exitosos y simplemente buenas personas”.

El programa de Becas Sánchez es la única entidad en el área de Madison que ofrece a los jóvenes latinos de primera generación un camino articulado con apoyo de becas desde el noveno grado hasta un título universitario. Esto se logra a través de una tutoría personalizada, cultural y lingüísticamente enfocada, y una ayuda financiera anual que garantiza la graduación de la escuela secundaria, seguida de un apoyo postsecundario coordinado en Madison College y la Universidad de Wisconsin-Madison, en colaboración con las becas Sánchez en esas instituciones.

El programa Sanchez Scholars ha logrado una tasa de graduación del 100 por ciento para sus más de 90 becarios hasta la fecha, y una tasa de avance postsecundario de casi el 100 por ciento, según su sitio web.

“A medida que nuestros estudiantes de Sánchez Scholars crecen y forman familias y buscan carreras, siempre trato de recuperarlos porque sé cuán impactante puede ser compartir su experiencia con algunos de los jóvenes que están en esto ahora”, dice Vázquez.

“También se construyen muchas relaciones”, continúa. “La mayoría de las relaciones que he construido con los estudiantes a lo largo de los años son eternas. Voy a sus bodas. He visto a sus hijos. Estoy al tanto de sus carreras”.

El apoyo de la comunidad es una parte importante de lo que marca la diferencia en el programa Sanchez Scholars y ayuda a cambiar vidas y trayectorias. Lo ideal, dice Vázquez, en un mundo con fondos ilimitados, sería que quisieran aceptar a todos los nominados para el programa.

“Para el profesor Sánchez, este fue su legado y realmente honramos sus deseos”, dice Vázquez. “Han sido 25 años maravillosos. No creo que ninguno de nosotros supiera cuánto crecería esto. Sabíamos que tendría un impacto. Sabíamos que sería importante, pero el crecimiento de los estudiantes que hemos tenido ha sido asombroso y simplemente no podemos seguir haciéndolo si no contamos con ese apoyo.

Participación de los estudiantes en el Programa de Becas Sánchez

“Hemos tenido la suerte de contar con mucha gente que ha hecho cosas por nosotros o por los estudiantes”, añade Vázquez. “Y, ya sabes, cuando hablo del trabajo que se hace con los Sánchez Scholars, nunca hablo de mí… soy yo y un millón de otras personas que tienen esta inspiración y motivación para ayudar a nuestra comunidad y a nuestros jóvenes y tratar de eliminar algunas de esas barreras que tienen los estudiantes para que puedan tener éxito”.

Las donaciones de la comunidad se pueden hacer al programa Sánchez Scholars aquí.

“Estamos en un punto ahora con la celebración del 25º aniversario en el que estamos buscando aumentar el fondo”, dice Vázquez. “Así que una de las cosas importantes en las que estamos trabajando ahora es tratar de diseñar una estrategia sobre cómo vamos a recaudar fondos, no solo para el evento, sino para hacer crecer el fondo. El propósito de hacer crecer el fondo es que ese dinero esté ahí para siempre y que el interés que genere sea lo que mantenga la máquina en marcha”.

El corazón del programa Sánchez Scholars es el apoyo a la escuela secundaria, que incluye becas y personal, que también están financiados por la dotación Sánchez en la Fundación Comunitaria de Madison (MCF) y el Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD).

“Son chicos increíbles en el Programa Sánchez Scholars. No puedo elogiarlos lo suficiente”, dice Vázquez. “Siento que con el crecimiento del programa y todo este servicio voluntario que están haciendo, simplemente los ha hecho sentir más como una familia, que era el objetivo principal. El profesor Sánchez no tenía una familia, así que siento que mi objetivo en la vida es convertirla en su familia.

“Siento que muchos de los chicos tienen esta visión lineal de lo que será la vida una vez que se gradúen de la escuela secundaria, y resulta que no es lineal, y ahí es donde las cosas se vuelven frustrantes”, dice Vázquez. “Tienes que trabajar muy duro para que no pierdan la motivación y sigan avanzando y, a veces, cambiando de rumbo. Y, ya sabes, si ese no es el camino, entonces busquemos otro camino, pero al final lo vamos a lograr”.