Reviviendo el legado del Dr. King

Por Lee Saunders

La violencia “no resuelve ningún problema social; simplemente crea otros nuevos y más complicados,” dijo en su discurso al aceptar el Premio Nobel de la Paz de 1964. “Destruye la comunidad y hace imposible la hermandad. Deja a la sociedad en un monólogo más que en un diálogo. La violencia acaba por derrotarse a sí misma. Crea amargura en los sobrevivientes y brutalidad en los destructores.” Desde el boicot de autobuses de Montgomery hasta la huelga de saneamiento de Memphis, que fue su última campaña, el Dr. King utilizó la no violencia para generar apoyo para su movimiento, desarmar a la oposición y llevar a la nación hacia una mayor igualdad y dignidad para todos.

Mientras observaba la insurrección en el Capitolio de los EE. UU., no pude evitar recordar la fe constante del Dr. Martin Luther King Jr. en la disidencia y resistencia no violentas, no solo como lo único moralmente correcto, sino como la táctica más exitosa para lograr un cambio profundo y duradero.

Mientras celebramos lo que habría sido su 92 cumpleaños, volvemos a comprometernos con su visión. Y también continuamos luchando contra las fuerzas reaccionarias que, incluso mientras hablan de labios para afuera del legado del Dr. King, quieren deshacer su trabajo y hacer retroceder décadas de progreso en la justicia racial y económica.

Sabemos lo que diría el Dr. King si estuviera vivo hoy. En medio de una pandemia mundial que ha matado a cientos de miles de personas, ha causado estragos en la economía, ha llevado a millones a la pobreza y ha exacerbado las disparidades raciales, no hay duda de que el Dr. King haría un llamado urgente para obtener tanta ayuda para tantas personas tan rápidamente como sea posible.

Sin embargo, durante la mayor parte de 2020, los políticos más poderosos de Washington rechazaron tal llamado. Con tantas personas en todo el país que necesitan desesperadamente asistencia nutricional, asistencia para la vivienda, atención médica, cuidado infantil y más, estos líderes electos persistieron con su obsesión de décadas de destruir la red de seguridad social en lugar de apuntalarla en el momento en que más la necesitamos. .

Y se negaron cruelmente a entregar ayuda a estados, ciudades, pueblos y escuelas para que podamos mantener los servicios públicos esenciales que sustentan a nuestras comunidades (y que son proporcionados por miembros de AFSCME): saneamiento, mantenimiento de carreteras, hospitales, respuesta médica de emergencia, trabajo social y mucho más.

Pero en unos pocos días, Estados Unidos jurará a nuevos líderes (no solo a nivel presidencial, sino también al reverendo Raphael Warnock, un senador estadounidense entrante y pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, cargo que alguna vez ocupó el Dr. King). El presidente electo Biden y el vicepresidente electo Harris tienen una larga historia de unir a las personas en torno a valores compartidos. Planean hacer de la equidad racial una pieza central de su agenda de gobierno. Y están comprometidos a empoderar a los trabajadores y levantar los sindicatos, que el Dr. King llamó “la fuerza principal que transformó la miseria y la desesperación en esperanza y progreso”. Y como parte de su esfuerzo para poner fin a esta pandemia, quieren “financiar las líneas del frente”, haciendo importantes inversiones federales que permitan a los estados, ciudades, pueblos y escuelas continuar recogiendo la basura, educando a nuestros hijos, sirviendo comidas escolares, tratando personas enfermas y brindando servicios sociales de todo tipo. Esta ayuda no solo mantendrá a nuestras comunidades seguras y fuertes, sino que también dará nueva vida a la economía nacional y salvará los puestos de servicio público, que es más probable que sean ocupados por afroamericanos.

No repararemos las fracturas de la nación de la noche a la mañana. Pero después de años de división y luchas, que culminaron en un violento ataque a la sede de nuestro gobierno federal, ahora tenemos la oportunidad de pasar página, con la toma de posesión de un nuevo presidente que cree en la búsqueda continua del sueño del Dr. King.

Lee Saunders es presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, de Condados y Municipales.