¡SANTOS, LOS PINOS, ITALIA Y SALTO F.C. SE CORONAN CAMPEONES EN EL FÚTBOL DE VETERANOS DE MADISON!

La Liga Latina de Veteranos Verano 2026 cerró la temporada con emocionantes finales, definiciones por penales y una gran fiesta deportiva en Whitetail Ridge Park. Los organizadores Jorge Ortiz y Eric Hernández premiaron a los equipos participantes con trofeos y medallas.

La Comunidad News Online

Salto F.C. campeón de la primera divisisión

Madison, WI.— Después de varios meses de intensa competencia entre 21 equipos, la Liga Latina de Veteranos de Madison puso el broche de oro a su torneo de verano 2026 el pasado sábado 10 de octubre, con una jornada de finales, emociones y celebración futbolística en las canchas de Whitetail Ridge Park, ubicadas en el 1818 de Anhalt Drive, en el North Side de la capital de Wisconsin.

Sporting Cristal Sub-Campeón de la primera divfisión

Los organizadores, Jorge Ortiz y Eric Hernández, encabezaron la entrega de trofeos y medallas a los equipos destacados, reconociendo el esfuerzo, la perseverancia y el espíritu deportivo de los futbolistas que dieron vida a esta competencia durante toda la temporada.

Santos impone su autoridad y conquista el título de segunda división

Italia Campeón de la primera división

En uno de los encuentros más disputados de la jornada, Santos y Los Angeles F.C. protagonizaron un partido intenso de principio a fin. La primera mitad concluyó con ventaja de 3-2 para Santos, mientras que Los Angeles F.C. buscó con insistencia el empate durante el segundo tiempo.

Viejitos Sub-Campeón de la primera divisóin

Sin embargo, Santos respondió con una defensa férrea y una delantera efectiva que le permitió ampliar la diferencia hasta establecer el marcador definitivo de 6-2.

Con esta contundente victoria, Santos se consagró campeón de la segunda división, mientras que Los Angeles F.C. obtuvo el subcampeonato.

Los Pinos gana una final de infarto en la tanda de penales

Los Pinos Campeón de la segunda división

La emoción continuó en el segundo encuentro de la tarde, cuando Los Pinos y Dream Team se enfrentaron en una final llena de goles y alternativas.

Los Pinos terminó el primer tiempo con una ventaja de 5-4. No obstante, Dream Team luchó hasta conseguir la igualdad y obligó a definir el campeonato desde el punto penal, después de que el tiempo reglamentario concluyera con un empate de 5-5.

Dream Team Sub-Campeón de la segunda división

En la tanda decisiva, Los Pinos se impuso por 5-4, asegurando el título de campeón de la segunda división y dejando a Dream Team con el subcampeonato.

Italia levanta la copa tras vencer a Los Viejitos

Santos campeón de la segunda división

En la final correspondiente a la primera división, Italia demostró su superioridad frente a Los Viejitos, equipo dirigido por Julián Castro.

Italia mantuvo el control del encuentro durante ambos periodos y terminó imponiéndose por 3-1, resultado que le permitió celebrar la conquista del campeonato y relegar a Los Viejitos al segundo lugar.

Los Angeles F.C. Sub-Campeón de la segunda división

La jornada también dejó un reconocimiento individual para el futbolista uruguayo Jonathan Guimaraens, integrante de Italia, quien recibió el premio al mejor jugador de la temporada, en reconocimiento a su desempeño a lo largo del torneo.

Salto F.C. supera a Sporting Cristal en una final de alto voltaje

El cuarto encuentro enfrentó a dos equipos con tradición y representantes de distintas raíces futbolísticas latinoamericanas: Salto F.C., de Uruguay, y Sporting Cristal, de Perú, dirigido por Jorge Díaz.

Mariachis tercer lugare de la segunda división

El partido se desarrolló con gran intensidad durante el primer y segundo tiempo. Finalmente, Salto F.C. hizo valer su efectividad y se impuso por un ajustado marcador de 3-2, resultado que le permitió proclamarse campeón de la primera división.

Sporting Cristal tuvo que conformarse con el subcampeonato después de una final que mantuvo la emoción hasta sus últimos momentos.

Mariachis sorprende y celebra una contundente victoria

Jonhatan Guimaraens, mejor jugador de veteranos 2026

Otro de los resultados destacados de la jornada fue el triunfo de Mariachis, conocido también como Bear Dum, frente a Puebla.

Mariachis comenzó el encuentro con apenas cinco jugadores, mientras que Puebla se presentó con su plantilla completa. Pese a esta desventaja inicial, el equipo dirigido por “Rockas Dany” mostró determinación y eficacia para llevarse una victoria por 4-0.

Dany marcó tres goles y Piwi aportó el cuarto tanto, en una actuación que permitió a Mariachis celebrar con entusiasmo la conquista del trofeo correspondiente.

Una premiación que reconoce el esfuerzo de todos los equipos

Eric Hernández y Jorge Ortiz, organizadores de este evento portivo.

Uno de los aspectos más destacados del torneo de verano 2026 fue la decisión de los organizadores, Jorge Ortiz y Eric Hernández, de entregar trofeos a todos los equipos participantes, incluidos aquellos que alcanzaron el tercer lugar.

Esta iniciativa representó un reconocimiento al compromiso de los jugadores y al esfuerzo de los equipos que, durante varios meses, contribuyeron a mantener viva la pasión por el fútbol de veteranos en Madison.

Con la entrega de trofeos y medallas, la Liga Latina de Veteranos de Madison concluyó oficialmente su temporada de verano 2026 y se despidió hasta el próximo año, dejando como balance una competencia marcada por la convivencia, la rivalidad deportiva y el entusiasmo de la comunidad futbolística latina.

¡Felicitaciones a los campeones, subcampeones y a todos los equipos que hicieron posible esta gran temporada del fútbol latino en Madison!