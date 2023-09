Shiny Homes: Una Historia de Determinación Hispana y Triunfo Empresarial

El Trayecto de Isauro y Andrea desde la Limpieza hasta Poseer un Negocio Próspero en Wisconsin, Ilustrando la Resiliencia de la Comunidad Latina en los EE. UU.

Desde el 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre se conmemora el mes de la Herencia Hispana, un reconocimiento al aporte que, durante décadas, personas de Centroamérica, Suramérica, Caribe y España han realizado en el país norteamericano.

Andrea Juarez con su esposo Isauro Tamanis dueños de la empresa de limpieza Shiny Homes

Isauro y Andrea son una pareja cómplice y soñadora que con trabajo duro ha logrado sacar a sus cuatro hijos adelante, conservar un hogar maravilloso y emprender una aventura desde hace unos años para dejar de ser empleados, contribuir a la economía de Wisconsin y brindar empleo a aquel que lo necesita.

Y es que el aporte de estos dos mexicanos son un ejemplo de todo aquello que la comunidad hispana le brinda a Estados Unidos, específicamente a Wisconsin; de acuerdo al censo más reciente, de un total de 5.893.718 habitantes en dicho estado, 447.290 son hispanos/latinos, lo que equivale al 7.6%.

Esta cifra revela que los hispanos/latinos son la minoría más grande en Wisconsin, una porción considerable al aterrizarla en términos laborales y de impulso económico que la comunidad propicia. Esta es una oportunidad para resaltar el compromiso y la disposición de toda nuestra comunidad que, con disciplina y entrega, cambia de vida para echar raíces en otro lugar, en la tierra del ‘sueño americano’.

Isauro (Papá), Andrea (mamá) Marcos, Misael, Benjamin y Abigail

Tal es el caso de Isauro y Andrea dos poblanos que desde que llegaron a Estados Unidos dedicaron su vida y juventud a trabajar en el sector de la limpieza. Hasta 60 horas semanales llegaron a emplear para limpiar habitaciones, oficinas, ventanales, alfombras, baños, entre otros. Oficio que les permitió obtener una basta experiencia al punto de proyectarse como futuros dueños de una gran empresa.

Así nació Shiny Homes, una empresa local de limpieza de casas que brinda servicios profesionales en Madison, Sun Prairie, Cottage Grove y Cross cuyo nombre fue tomado de los ‘piropos’ que los clientes dedican cada vez que reciben su casa brillante, aseada y con una energía de paz y felicidad.

Isauro Tamani y su experiencia de mas de una decada respalda la nueva empresa Shiny Homes

Al empezar con su proyecto, la familia de latinos se dio cuenta que la tarea no sería fácil. Cargar con el peso de un hogar con cuatro hijos y mantenerse como empleado de otra compañía para tener la capacidad de maniobrar económicamente si las cosas no resultaban como lo planeaban fueron parte de algunos de los sacrificios que han tenido que enfrentar estos luchadores.

“Mi jefa no quería dejarme ir por mi experiencia y compromiso, yo quería ir a trabajar en lo mío, pero era consiente que necesitaba tener un apoyo adicional por si lo nuestro no se daba como lo planeaba”, asegura Isauro, en entrevista con La Comunidad News.

Al paso complementa Andrea “yo sabía que nos iba a ir bien, cada vez escuchaba más y más comentarios de clientes satisfechos; la barrera que yo vi fueron los números, las finanzas. Tuvimos que abrir una cuenta bancaria y realizar otros trámites, no estábamos preparados para iniciar con un negocio”, confiesa.

“Tomamos clases en la Cámara de Comercio, se llaman Tu Empresa, llevaban personas que tenían negocios de contabilidad, de aseguranzas, con todas esas experiencias que impartían en las clases, contemplábamos nuestro negocio, planteábamos preguntas y nos podíamos asesorar. Nos graduamos y fue excelente para tener una idea básica de cómo crear una empresa”, manifiesta Andrea.

La compañía fue registrada en el 2017 y aunque pasó por la dificultad de la pandemia del COVID 19, la pareja logró mantenerla en pie y sacarla a flote. Los clientes que tenían cancelaron durante algunos meses, el nivel de estrés era altísimo porque además de la enfermedad mundial, Andrea permanecía en casa con sus cuatro hijos, encerrados, tomando clases e intentando sobrellevar la situación, mientras Isauro trabajaba en un hospital brindando labores de limpieza.

Shiny Homes ha generado empleos para toda la familia. Marcela Juarez hermana de Andrea trabaja con ellos.

No obstante, el apoyo de los clientes siempre ha sido fundamental y tiempo después aparecieron las palabras de aliento y motivación, vitamina para que se tomaran en serio este sueño que hoy es una realidad, “nos llegaban cheques de algunos clientes que no querían que perdiéramos el negocio, fue admirable el apoyo”.

“Ellos veían un potencial que yo tal vez no veía tan claro. Nos esforzamos por entenderles y comunicarnos en inglés, por hacer lo que ellos esperan y por tratarlos como si fuéramos una familia”, asegura Andrea.

Andrea siempre ha estado de modo constante, Isauro alternaba algunas horas entre el trabajo que siempre tuvo y su nueva empresa. Además empezaron a contratar a familiares y amigos que hasta hoy han sido de gran apoyo por su transparencia y profesionalismo para trabajar. Sin embargo, requieren personal pues la demanda se ha incrementado.

Agustina Calderon, madre de Isauro y suegra de Andrea también trabaja para Shiny Homes.

Por su parte, Isauro dice que toda la experiencia que adquirió ha sido fundamental para sostener su nuevo emprendimiento “yo he visto la confianza de la gente, a veces somos nosotros los que nos ponemos a algunas barreras, pero también tenemos muchas ganas de sacar adelante lo que nos proponemos”.

Aquellas personas que deciden irse de su país y llegar a Estados Unidos a fabricar nuevos sueños, acarrean con retos personales, pero muchas veces también son víctimas de discriminaciones y prejuicios que, en ocasiones, hasta los mismos gobernantes son los encargados de abanderar.

Olvidan el impulso económico y la responsabilidad que los hispanohablantes han tenido para mover la economía en sectores descuidados por los mismos nativos, por ejemplo, se conocen cifras que indican que las compañías que son propiedad de hombres y/o mujeres de habla hispana.

Según Kauffman Indicators of Entrepreneurship , un proyecto de la Fundación Ewing Marion Kauffman, una organización sin fines de lucro que rastrea las tendencias empresariales en los Estados Unidos, la comunidad latina tiene la tasa más alta de nuevos emprendimientos.

El estudio también afirma que los hispanos “han creado empleos a una tasa del 53,6% entre 2007 y 2019. En 2019, las empresas de propiedad hispana crearon 2,9 millones de puestos de trabajo. Estas empresas emplean aproximadamente a 3 millones de trabajadores”.

Araceli Tamanis, hermana de Isauro y cuñada de Andrea trabaja para Shiny Homes

La tarea no es fácil, pero la comunidad latina ha demostrado el tesón y fortaleza que la caracteriza, el caso de Andrea e Isauro no es la excepción, encontrarse con una serie de restricciones, condiciones que cumplir, licencias qué presentar, entre otros trámites tediosos que en ocasiones les oscurecía el panorama y permeaban el sueño de ser sus propios jefes.

Sin embargo, la manera en la que hablan, en la que cuentan su historia y avalan el pensamiento del uno y del otro, refleja que este bonito proyecto es el fruto de un cultivo que fue sembrado con amor, con pasión y convicción. No desconocen que todos los días hay retos, pero se complementan el uno al otro.

Mientras uno se encarga de la parte administrativa, el otro es más operativo. Cuando uno está a cargo de los niños, el otro está llevando las riendas de Shiny Homes. Eso que transmiten al hablar se siente, y es lo que reciben a diario de sus clientes en los diferentes puntos donde prestan sus servicios y de sus empleados que celebran y agradecen trabajar y aprender en Shiny Homes.

La empresa enfoca sus objetivos en “tres principios que son: honestidad, integridad y respeto. El equipo de limpieza profesional está comprometido a mantener estos valores en su hogar, tratando con respeto a todos los miembros de su familia. ¡Tratamos a su familia como a nuestra familia!

“Muchas personas sólo están limitadas por su propia visión y creencia en sí mismas. Si crees que puedes lograr algo, encontrarás la manera de hacerlo realidad”

Empresas como Shiny Homes son la demostración de la valentía de los latinos y el crecimiento de la fuerza laboral, según la Oficina de Estadísticas Laborales, en 1990 el perfil hispano emprendedor era de 8,5%, en el 2020 fue de 18,0% y se proyecta que la fuerza laboral en 2030 sea de más de 21%.

Andrea explica que ella entiende las dificultades por las que muchas amas de casa se enfrentan cuando sus hijos se enferman o tienen situaciones inesperadas, “yo he estado en esa posición por eso me gusta ser flexible con los horarios, con la intensidad laboral”.

“Me gusta que la gente tenga un horario flexible. “Ser mamá y trabajar es difícil, yo no quiero hacer lo mismo que me hacían mis jefes, yo no quisiera que piensen que me voy a molestar, yo quiero ofrecer un ambiente sano de trabajo, productivo y estable”.

Esta familia sigue persiguiendo sueños y hoy ya ven materializado lo que un día proyectaron, sin embargo, siguen mirando a lo lejos y esperan que sus servicios se extiendan a más lugares de Wisconsin para brindar un buen servicio “Nuestra prioridad son nuestros valiosos clientes, es por eso que nos esforzamos por alcanzar la excelencia todos los días cuando trabajamos en su hogar. Nuestra dedicación, experiencia y profesionalidad son valores que llevamos a tu hogar.”

Detrás de Shiny Homes esta la verdadera inspiración La Familia, siempre la familia

Así mismo, sueñan con poder dar más empleos, comprar vehículos y tener una oficina donde los trabajadores se puedan sentir más cómodos. Igualmente invitan a la comunidad a que luchen por sus sueños, que no se detengan y que siempre tengan una motivación.

“El negocio tiene que ser algo que a uno le gusta hacer. A mí me gusta, a mí me satisface, yo lo hago para ayudar a la gente. Siempre va a ver dificultades, pero también creo que lo importante es capacitarse, estudiar, educarse”, afirmó Isauro.

Esta admirable pareja es consciente de que el conocimiento debe ser constante, necesitan seguir asistiendo a clases y a programas que les permitan ampliar su enfoque sobre temas de marketing, administración, entre otras necesidades.

Shiny Homes ofrece servicios de limpieza recurrentes, profunda, para entrar o salir, posterior a la construcción, lavado a presión, limpieza de ventanas, entre otras necesidades que tengan los clientes, a través de un asegurado y tiene muchos años de experiencia para garantizar que brindamos un servicio confiable para su hogar. Nuestro objetivo es brindarle tranquilidad en lo que respecta a la limpieza de su hogar.

