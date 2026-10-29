“Si no eras mía, no serás de nadie”: La Sangrienta Obsesión de Álvaro Adame-Reyna

Celos mortales, un ataque a sangre fría en pleno corazón de Richland Center y una frenética persecución por las carreteras de Wisconsin que estremeció a la comunidad latina.

El viento helado de Wisconsin soplaba por las tranquilas calles de Richland Center, pero el verdadero frío habitaba en el corazón oscurecido de Álvaro. A sus 25 años, Álvaro Adame-Reyna era un hombre consumido por sus propios demonios, atrapado en una espiral de vicios, arrestos por conducir ebrio y un orgullo herido que no podía soportar el rechazo. Su obsesión tenía un solo nombre, y esa tarde de domingo, el destino estaba a punto de teñirse de sangre frente a las puertas del restaurante Los Amigos 2.

Foto de Richland County Jail

Ella había dicho “basta”. Después de meses de soportar su toxicidad, sus problemas con la ley y ese dispositivo de bloqueo de encendido que Álvaro manipulaba a su antojo, ella había cortado los lazos. Quería empezar de nuevo, respirar aire puro lejos de la sombra asfixiante de su ex. Pero en el mundo de Álvaro, el final de una relación no era una despedida; era una declaración de guerra.

“Si no eres mía, no serás de nadie,” pareció dictar su mirada enloquecida cuando la emboscó en la cuadra 100 de North Main Street.

Sin previo aviso, la tranquilidad del pueblo se desgarró con un grito. Álvaro la acorraló, sacó un cuchillo y, cegado por los celos y la furia, hundió el acero dos veces en el cuerpo de la mujer que alguna vez juró amar. La tragedia habría sido absoluta de no ser por un héroe anónimo, un conductor que pasaba por el lugar y que, al ver la macabra escena, frenó de golpe, interrumpiendo el asalto antes de que el filo cobrara su vida.

El pánico se apoderó de Álvaro. Con las manos manchadas y la respiración agitada, corrió hacia su auto, dispuesto a huir. En su desesperada fuga, pisó el acelerador a fondo, obligando a un peatón a saltar sobre el capó del vehículo para no ser aplastado. Los neumáticos chirriaron y el agresor desapareció, dejando atrás el sonido ensordecedor de las sirenas que se acercaban y el asombro de una comunidad conmocionada.

Mientras los paramédicos subían a la joven a la ambulancia rumbo al Richland Hospital, la indignación latía entre los testigos. Rosalía Pérez, una vecina que observaba la escena con dolor y rabia desde la acera de Los Amigos 2, no pudo contener sus palabras. Con la voz quebrada por la frustración de ver manchada la reputación de su comunidad trabajadora, sentenció: “Por culpa de esta lacra de gente que viene con sus vicios pagamos todos, nos hacen ver mal a todos los latinos.”

Pero la huida de Álvaro sería corta y vertiginosa. A la 1:55 p.m., las patrullas del condado de Grant y Richland avistaron su vehículo en Blue River. Lejos de rendirse, el fugitivo ignoró la señal de alto en la intersección de North East Street y la carretera Wisconsin 133, desatando una persecución a alta velocidad digna de una pesadilla.

Durante casi 15 agónicas millas, el auto voló hacia el sur por la ruta Grant County T. Álvaro desafiaba a la muerte en cada curva, huyendo no solo de las luces rojas y azules que lo acorralaban, sino de la cruda realidad de sus propios actos. Su frenética carrera terminó abruptamente cuando perdió el control y el auto se estrelló violentamente contra una zanja cerca de Tower Road.

Salió del vehículo destrozado con heridas leves, pero su libertad había quedado sepultada en ese choque. Hoy, Álvaro enfrenta el peso aplastante de la justicia: intento de homicidio intencional en primer grado, acecho, peligro imprudente, y la amarga cuenta de sus delitos pasados. Mientras él duerme en una celda de la cárcel del condado de Richland, la joven sobreviviente sana sus heridas en casa, escribiendo el primer capítulo de su verdadera libertad, lejos de las garras de una pasión que casi le cuesta la vida.