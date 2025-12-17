Dieciséis nuevos emprendedores latinas se gradúan y fortalecen el futuro empresarial de Wisconsin

La Comunidad News Online

Graduados del “Programa Futuro” de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin Clase 2025

Madison, Wisconsin. — La Cámara de Comercio Latina de Wisconsin celebró con éxito la graduación de 16 nuevos emprendedores del programa FUTURO, en una emotiva ceremonia realizada el viernes 12 de diciembre, de 5:30 a 7:30 p. m., en sus instalaciones ubicadas en 5362 Anton Drive, Fitchburg.

Como ya es habitual, La Comunidad News Online estuvo presente para dar cobertura a este importante logro comunitario que reunió a representantes de la Cámara, invitados especiales, graduados y familiares, quienes colmaron el recinto en un ambiente de orgullo, alegría y esperanza.

Foto parcial del público asistente al evento

La ceremonia de graduación estuvo a cargo de Yaret Moreno, Childcare Program & Training Manager de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin, con la colaboración de Desiree Gonzales, Marketing Manager de la institución. Tras las palabras de bienvenida, se procedió a la entrega de los certificados a los 16 participantes que culminaron con éxito un intenso proceso de formación de seis meses, enfocado en el fortalecimiento de proyectos empresariales, especialmente en el área del cuidado infantil.

Gletsy Oliveros y Harry Saslas propietarios de tres guarderias de nombre Trasnos Premiados.Junto a ellos Yaret Moreno

Moreno destacó que el programa FUTURO no solo brinda herramientas técnicas y administrativas, sino que también acompaña a los emprendedores en el proceso de formalización de sus negocios, el cumplimiento de las políticas estatales de Wisconsin y el desarrollo de una visión empresarial sostenible.

Un mensaje de inspiración y compromiso comunitario

Lina Sofia Insall y su familia

Al concluir la entrega de certificados, Yaret Moreno ofreció el discurso de clausura, marcando el cierre del último acto de graduación del programa FUTURO en este 2025. En su mensaje, resaltó el esfuerzo, la perseverancia y la valentía de los graduados, quienes lograron equilibrar responsabilidades familiares, laborales y académicas para alcanzar este objetivo.

Gabriela Navarro de “Sonrisas y Colores”, Yaret Moreno y Gletsy Oliverosy-Harry Salas de “Trasnos Bilingual Child Care Center, redconocimiento y premio a la excelencia.

“Hoy es un día muy especial. Después de seis meses intensos de clases, mentorías y aprendizajes, celebramos la graduación de un grupo de personas valientes, comprometidas y decididas a construir un mejor futuro para sí mismos, sus familias y sus comunidades”, expresó Moreno.

Asimismo, subrayó que este proceso representó un camino de transformación personal y profesional, acompañado por mentores y el apoyo colectivo del grupo, e invitó a los graduados a seguir contando con la Cámara de Comercio Latina y el programa FUTURO como aliados estratégicos en su desarrollo empresarial.

Yaret Moreno

“Este no es el final, sino el comienzo de nuevas oportunidades. No están solos; cuentan con una comunidad que cree en ustedes y los apoya”, concluyó.La graduación de estos 16 nuevos emprendedores reafirma el compromiso de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin con el crecimiento económico, la inclusión y el fortalecimiento del liderazgo latino en el estado mas progresista de la Union Americana.