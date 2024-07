Una Boda de Ensueño: Ángel y Kaitlin Celebran su Unión en un Verano Esplendoroso

La Comunidad News Online

Ángel Gaytan y Kaitlin Natalia

Madison.- La Comunidad News Online tuvo el honor de ser invitada a cubrir la magnífica boda de Ángel Gaytan y Kaitlin Natalia, que se llevó a cabo al aire libre en el Elver Park (Shelter) de West Side el sábado 13 de julio. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Iglesia Immanuel Lutheran Church, ubicada en 2021 Spaight Street, de 1:00 p.m. a 2:30 p.m., y contó con la presencia de numerosos familiares latinos y polacos que llenaron el recinto.

Foto parcial de Ángel Gaytan y Kaitlin Natalia

La recepción social se realizó de 3:30 p.m. a 4:30 p.m., donde los recién casados brindaron junto a sus familiares, amigos e invitados especiales. Tras el brindis, los novios deleitaron a los asistentes con un vals clásico, recibiendo el aplauso entusiasta de los presentes, ya que ambos son artistas apasionados por el baile en sus diversas formas.

Ángel Gaytan y sus colegas de trabajo Ángel Gaytan y sus amigos

El día fue perfecto, con el entorno natural adornado por plantas y flores que se llenaron de colores para acompañar a los flamantes esposos. Los invitados disfrutaron de deliciosos taquitos al ritmo de una música variada y encantadora. No faltaron los exquisitos postres y otras delicias culinarias.

La recepción bailable comenzó a las 4:30 p.m. y se extendió hasta las 9:00 p.m., animada por un DJ y una fabulosa orquesta que interpretaron una amplia variedad de música latina, angloamericana y polaca, manteniendo la pista de baile llena durante toda la noche.

Ángel Gaytan y Kaitlin Natalia !!Que viva el amor!!

El Significado del Matrimonio

El matrimonio es una institución fundamental que contribuye a definir la estructura de la sociedad, creando lazos de parentesco entre personas no relacionadas por sangre. Una de sus funciones más conocidas es la procreación y socialización de los hijos, así como la regulación de las relaciones entre individuos y su descendencia, otorgando roles sociales y estatus. No obstante, es importante señalar que no es indispensable casarse para tener hijos, ni todos los matrimonios heterosexuales los tienen.