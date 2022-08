No mire a California en busca de ideas para abordar la falta de vivienda

Por Wayne Winegarden y Kerry Jackson

Madison.- No importa cuán grave se vea el problema de las personas sin hogar en otras áreas metropolitanas, palidecen en comparación con California. Si bien el estado representa no exactamente el 12 % de la población de EE. UU., aproximadamente el 28 % de las personas sin hogar del país se encuentran en California. La lección: no copie las políticas del Estado Dorado para mitigar la falta de vivienda, simplemente no funcionan.

La población de personas sin hogar de California no llegaba a los 139.000 en 2007. En siete años, se había reducido a unos 114.000. A partir de ahí, creció considerablemente a más de 161.000 en 2020. Durante el mismo período, el total de personas sin hogar en el resto de los estados se redujo de poco más de 508.000 a 419.000.

Esto sucedió a pesar de que la economía de California se expandió un 50 % más rápido que el resto del país entre 2014 y 2020.

Claramente, California no tiene las respuestas.

En abril de 2020, cuando azotó la pandemia de coronavirus, se presentó Project Roomkey en California. La misión del programa era albergar a las personas sin hogar en habitaciones de hoteles y moteles, así como en casas rodantes, para ayudar a aplanar la curva de infecciones virales y “preservar la capacidad hospitalaria”, dijo la oficina del gobernador.

Del Proyecto Roomkey creció el Proyecto Homekey, que dirigió fondos estatales y federales para la compra y renovación de hoteles y moteles, que luego se convertirían en viviendas permanentes para personas sin hogar.

Si bien tienen buenas intenciones, ambos programas tienen una falla estructural: siguen el enfoque fallido de “primero la vivienda”.

Sí, las personas sin hogar necesitan hogares. Pero la vivienda primero, que ha sido la política estatal oficial desde 2016, se describe mejor como vivienda y nada más. De acuerdo con un estudio del Instituto Cicero, los intentos de aliviar la falta de vivienda basados ​​en la vivienda primero parecen “atraer a más personas de fuera del sistema de personas sin hogar, o mantenerlas en el sistema de personas sin hogar porque se sienten atraídos por la promesa de una habitación permanente y, por lo general, gratuita.” Vivienda primero no es más que la cáscara de un programa porque no trata las causas fundamentales de la falta de vivienda, que para muchos son la adicción o la enfermedad mental, y a menudo ambas.

A pesar de las deficiencias de la vivienda primero, el compromiso de California con el Proyecto Homekey ha acumulado miles de millones en gastos de dólares federales y estatales sin tener mucho o nada que mostrar por todos los gastos.

En Los Ángeles, donde se encuentra un tercio de las 161.548 personas sin hogar del estado, Project Homekey no ha cumplido con las expectativas. Las 15.000 habitaciones que se fijaron como meta nunca se cumplieron, mientras que los excesivos costes de Homekey lo han hecho insostenible.

Un conjunto diferente de problemas ha acosado a las viviendas para personas sin hogar en San Francisco. Una investigación del Chronicle encontró que el esfuerzo de la ciudad para albergar a las personas sin hogar opera “con poca supervisión o apoyo”, lo que ha llevado a resultados “desastrosos”. Los roedores infestan las habitaciones, el crimen y la violencia son comunes, y la muerte, a menudo por sobredosis, es un visitante frecuente. Sin embargo, la ciudad, así como otras comunidades del Área de la Bahía donde Project Homekey ha demostrado ser insuficiente, siguen dedicadas al programa y sus gastos mal dirigidos.

Aquí hay algunos consejos para los legisladores de todo el país que buscan vencer la falta de vivienda: no ignoren las innovaciones efectivas del sector privado que están cambiando la vida de las personas. El tratamiento de las adicciones y los problemas de salud mental que están en el centro del problema debe ser una prioridad.

California sigue insistiendo en que su camino es el único camino. Hasta que eso cambie, el estado no tiene nada que ofrecer a otros estados en su lucha por reducir la falta de vivienda.

El Dr. Wayne Winegarden y Kerry Jackson son coautores del nuevo régimen del Instituto de Investigación del Pacífico “Project Home Key Provides No Way Home for California ‘s Homeless”. Descargue una copia en www.pacificresearch.org.