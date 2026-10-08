¡RUMBO A LAS FINALES! LA LIGA LATINA DE VETERANOS DEFINE A SUS ÚLTIMOS FINALISTAS

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Equipo Mariachis

Madison, WI.— La emoción del fútbol de veteranos entra en su etapa decisiva. El pasado sábado 3 de octubre se disputaron los cuartos de final de la Liga Latina de Veteranos Verano 2026, en las canchas de Whitetail Ridge Park, ubicadas en el 1818 de Anhalt Drive, en el North Side de Madison.

Los encuentros estuvieron marcados por goles, intensidad y mucha expectativa entre los jugadores y aficionados que se dieron cita para acompañar a sus respectivos equipos en esta recta final del campeonato.

S. Cristal derrota a Mariachis

En el primer partido de la jornada se enfrentaron Mariachis y S. Cristal, en un encuentro que terminó con victoria para S. Cristal por 3-1.

Con este resultado, S. Cristal aseguró su boleto para disputar la gran final, donde se enfrentará a Salto F.C., el próximo domingo 11 de octubre.

Salto F.C. y Los Angeles F.C. protagonizan un partidazo

Equipo Salto F.C.

En el segundo encuentro de la jornada se enfrentaron Salto F.C. y Los Angeles F.C., en un emocionante partido que terminó con un marcador de 3-3.

El empate dejó a ambos representativos con participación en la jornada final del torneo, aumentando la expectativa entre los aficionados que esperan una gran definición de la temporada de verano 2026.

¡TODO LISTO PARA LAS FINALES!

La Liga Latina de Veteranos Verano 2026 tendrá su jornada decisiva el próximo sabado 10 de octubre, con partidos programados en las canchas 1 y 2 de Whitetail Ridge Park.

CANCHA 1

1:20 p.m. — Los Pinos vs. Dream Team

2:50 p.m. — Santos vs. Los Angeles F.C.

CANCHA 2

1:20 p.m. — Italia vs. Viejitos

2:50 p.m. — S. Cristal vs. Salto F.C.

Todo está preparado para una jornada de grandes emociones, en la que los equipos buscarán cerrar con broche de oro su participación en la Liga Latina de Veteranos Verano 2026.

Los aficionados al fútbol latino de Madison tienen una cita este sábado para acompañar a sus equipos y disfrutar de una jornada que promete goles, competencia y mucha pasión por el deporte.