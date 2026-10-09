!Arden las canchas de Madison! La Liga de Latinos y Latinas Corona a sus campeones este domingo.

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Equipo “Chiminos”

Madison, Wisconsin.— La emoción, la pasión y la rivalidad del fútbol latino llegarán a su punto culminante este domingo 11 de octubre, cuando se disputen las esperadas finales de la Liga de Latinos y Latinas de Fútbol de Madison, en las canchas de Warner Park, ubicadas en el North Side de esta capital.

Los encuentros decisivos prometen una jornada cargada de adrenalina, goles y emociones para los jugadores y aficionados que siguen de cerca este popular torneo, organizado bajo la dirección de Roberto Cuahuey, conocido cariñosamente como el “Viejo Roberto”, una figura reconocida entre los participantes y seguidores de la liga.

Chiminos, La Reta, San Rafael y Águila Negra llegan con la mira puesta en el título

Equipo “San Rafael” y su “porra”

La jornada anterior estuvo marcada por intensos enfrentamientos de cuartos de final, en los que varios equipos lucharon por asegurar su pase a las instancias decisivas.

En el primer encuentro, correspondiente a la segunda división, Chiminos derrotó 2-1 a Colectivos en un partido disputado de principio a fin. Con esta victoria, Chiminos consiguió su clasificación para disputar la final de la categoría.

En el segundo compromiso, La Reta protagonizó una contundente goleada al vencer 6-1 a Manchester, resultado que le permitió avanzar a la final de la segunda división y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el campeonato.

Sin embargo, uno de los partidos más dramáticos de la jornada se vivió en la primera división, donde Deportivo Jalapa y San Rafael protagonizaron un cerrado duelo que terminó empatado 1-1. Finalmente, San Rafael obtuvo la clasificación gracias a su mejor posición en la tabla de posiciones, dejando a Deportivo Jalapa fuera de la gran final.

Equipo “La Reta”

Por su parte, Águila Negra consiguió su boleto a la final con una contundente victoria por 8-3 sobre Potros F.C., demostrando su poder ofensivo y sus aspiraciones de levantar el trofeo de campeón.

De esta manera, Águila Negra y San Rafael se preparan para protagonizar el choque decisivo de la primera división, mientras que Chiminos y La Reta buscarán imponer sus condiciones en la final de la segunda división.

Rol de partidos: domingo 11 de octubre

Cancha: Warner Park, North Side de Madison

Final del cuadrangular

8:00 a. m.: Tigres vs. Cruz Azul.

Tigres vs. Cruz Azul. 10:00 a. m.: Manchester vs. Colectivos.

Finales de primera y segunda división

12:00 p. m.: Deportivo Jalapa vs. Potros F.C.

Deportivo Jalapa vs. Potros F.C. 2:00 p. m.: Chiminos vs. La Reta.

Chiminos vs. La Reta. 4:00 p. m.: Águila Negra vs. San Rafael.

La afición futbolera de Madison está invitada a acompañar a sus equipos favoritos y disfrutar de una jornada que promete grandes emociones, rivalidad deportiva y el entusiasmo que caracteriza al fútbol latino de esta capital.

¡Que ruede el balón y que gane el mejor!