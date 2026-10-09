!Arden las canchas de Madison! La Liga de Latinos y Latinas Corona a sus campeones este domingo.

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Madison, Wisconsin.— La emoción, la pasión y la rivalidad del fútbol latino llegarán a su punto culminante este domingo 11 de octubre, cuando se disputen las esperadas finales de la Liga de Latinos y Latinas de Fútbol de Madison, en las canchas de Warner Park, ubicadas en el North Side de esta capital.
Los encuentros decisivos prometen una jornada cargada de adrenalina, goles y emociones para los jugadores y aficionados que siguen de cerca este popular torneo, organizado bajo la dirección de Roberto Cuahuey, conocido cariñosamente como el “Viejo Roberto”, una figura reconocida entre los participantes y seguidores de la liga.
Chiminos, La Reta, San Rafael y Águila Negra llegan con la mira puesta en el título
La jornada anterior estuvo marcada por intensos enfrentamientos de cuartos de final, en los que varios equipos lucharon por asegurar su pase a las instancias decisivas.
En el primer encuentro, correspondiente a la segunda división, Chiminos derrotó 2-1 a Colectivos en un partido disputado de principio a fin. Con esta victoria, Chiminos consiguió su clasificación para disputar la final de la categoría.
En el segundo compromiso, La Reta protagonizó una contundente goleada al vencer 6-1 a Manchester, resultado que le permitió avanzar a la final de la segunda división y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el campeonato.
Sin embargo, uno de los partidos más dramáticos de la jornada se vivió en la primera división, donde Deportivo Jalapa y San Rafael protagonizaron un cerrado duelo que terminó empatado 1-1. Finalmente, San Rafael obtuvo la clasificación gracias a su mejor posición en la tabla de posiciones, dejando a Deportivo Jalapa fuera de la gran final.
Por su parte, Águila Negra consiguió su boleto a la final con una contundente victoria por 8-3 sobre Potros F.C., demostrando su poder ofensivo y sus aspiraciones de levantar el trofeo de campeón.
De esta manera, Águila Negra y San Rafael se preparan para protagonizar el choque decisivo de la primera división, mientras que Chiminos y La Reta buscarán imponer sus condiciones en la final de la segunda división.
Rol de partidos: domingo 11 de octubre
Cancha: Warner Park, North Side de Madison
Final del cuadrangular
- 8:00 a. m.: Tigres vs. Cruz Azul.
- 10:00 a. m.: Manchester vs. Colectivos.
Finales de primera y segunda división
- 12:00 p. m.: Deportivo Jalapa vs. Potros F.C.
- 2:00 p. m.: Chiminos vs. La Reta.
- 4:00 p. m.: Águila Negra vs. San Rafael.
La afición futbolera de Madison está invitada a acompañar a sus equipos favoritos y disfrutar de una jornada que promete grandes emociones, rivalidad deportiva y el entusiasmo que caracteriza al fútbol latino de esta capital.
¡Que ruede el balón y que gane el mejor!