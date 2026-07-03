¡Torneo de Veteranos Verano 2026! Más de 20 equipos protagonizan una intensa temporada futbolística en Madison

La Comunidad News Online

Equipo Union Cardenas

Madison, Wisconsin.– Con gran entusiasmo y una destacada participación de los amantes del fútbol, el pasado sábado 16 de mayo comenzó oficialmente el Torneo de Veteranos Verano 2026, uno de los campeonatos más tradicionales y competitivos de la comunidad latina de Madison.

En esta nueva temporada participan 21 equipos, distribuidos en dos categorías: Libre y Mayores de 35 años, consolidando una vez más este certamen como uno de los principales escenarios para el fútbol amateur en el sur de Wisconsin.

En la categoría Libre compiten los equipos Sporting Cristal, Italia, Puebla, Mariachi, Águilas, Unión Cárdenas, Salto F.C., Gallos, Viejitos San Marcos, Warriors, D.P. Bayern, Génova, Cristal, Veteranos y San Marcos, entre otros, todos preparados para disputar una intensa lucha por el campeonato.

Equipo Sntos Laguna

Por su parte, la categoría Mayores de 35 años reúne a experimentados futbolistas que defenderán los colores de Santos, Dream Team, Génova, Club de los Jueves, UNAM SM, Los Ángeles F.C., Liga Capital, Salto F.C., Los Pinos y Beaver Dam, prometiendo encuentros de alto nivel competitivo.

Los partidos se juegan todos los sábados, desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, en las canchas de Whitetail Ridge Park, ubicadas en 1818 Anhalt Drive, Madison, Wisconsin 53704.

De acuerdo con la información proporcionada por Jorge Ortiz, uno de los organizadores del campeonato junto con Erick Hernández, se espera una temporada llena de emoción, deportividad y una amplia asistencia de familias y aficionados que cada fin de semana respaldan el crecimiento del fútbol latino en la capital de Wisconsin.

El Torneo de Veteranos Verano 2026 no solo fortalece la competencia deportiva entre los equipos participantes, sino que también se ha convertido en un espacio de convivencia, integración y amistad para decenas de jugadores y sus familias, reafirmando el importante papel que el deporte desempeña en la comunidad hispana de Madison.