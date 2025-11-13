¡Fuego! El Caliente Nuevo Ritmo de Broadway!

Dos músicos desesperados huyendo, nuestros compadres Joe y Jerry, están dando patadas altas para escapar de un apuro en “Some Like It Hot,” una deslumbrante y arriesgada escapada de la Era del Jazz donde la música nunca para, ¡ni siquiera por la mafia! Inspirado en la legendaria película de 1959 con Marilyn Monroe, este espectáculo de Broadway de 2022 estalla con un tono con sabor latino y tanto sazón que prácticamente trae el calor de un club nocturno cubano al Gran Camino Blanco. Tiene ese toque Broadway-con-La Habana—piensen en el pulso vibrante de un musical con los movimientos suaves de una línea de mambo.

Foto por MATTHEW MURPHY

Conocemos a los “Tip Tap Twins,” Jerry (Tavis Kordell), el bajista más formal, y su mejor amigo Joe (Matt Loehr), el saxofonista de habla suave, jugándose el alma en el Chicago de la década de 1920. Pero ¡ay, Dios mío!, ¡presencian un asesinato de la mafia! De repente, es “¡Adiós, Chicago!” Joe y Jerry se ajustan fajas prestadas, se ponen pelucas rizadas y se transforman en Daphne y Josephine para unirse a una banda de puras chicas liderada por la feroz Sue (Dequina Moore), todas con destino a la soleada California.

Complicaciones? ¡Claro que sí! Joe queda prendado al instante de la dulce y sexy sirena Sugar (Leandra Ellis-Gaston), interpretada con una calidez genuina y sincera. Mientras tanto, Jerry descubre una verdad sorprendente y alegre: es más feliz como su alter ego femenino, Daphne, de lo que jamás ha sido. La colaboración de los dramaturgos Matthew López y Amber Ruffin aporta una sensibilidad de la década de 2020 a la revelación, equilibrando la farsa con el alma.

Foto por MATTHEW MURPHY

Este musical es un festín para cualquiera que ame el gran espectáculo de canto y baile a la antigua. Una vibrante escena en México, que recuerda el caos romántico de “Guys and Dolls” en La Habana, prepara el escenario para grandes y audaces números de claqué.

El corazón cómico pertenece al “pobre y pequeño millonario” Osgood Fielding III (Edward Juvier). Juvier está magnífico, agitando las caderas, rasgueando un ukelele y cayendo rendido a los pies de Daphne. ¡Es irresistible!

La visión del director y coreógrafo Casey Nicholaw está repleta de florituras clásicas de Broadway y un final culminante, “Tip Tap Trouble,” que es magia pura e infecciosa, una ráfaga vertiginosa de luces arcoíris y cambios de vestuario ultrarrápidos. “Some Like It Hot” celebra la forma de arte con un innegable gusto de sabor latino.

‘Some Like It Hot’ Hasta el 16 de Noviembre Overture Hall, 201 State St. Costo: $38.40-$183 Entradas: overture.org/tickets-events/2025-26-season/some-like-it-hot Duración: 2 horas y 30 minutos con un intermedio.

