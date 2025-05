¡Una Fiesta de Impacto! Mexico Clasico Celebra 12 Años con la Margarita Más Grande de Illinois y una Misión Solidaria

ROCKFORD, IL – En el corazón de Rockford, donde los sabores auténticos de México se han convertido en parte del alma de la ciudad, Mexico Clasico está a punto de escribir un nuevo capítulo en su historia. Este sábado 31 de mayo, el restaurante celebrará 12 años de servir con sabor y tradición, y lo hará a lo grande — literalmente — con el lanzamiento de la primera margarita de 6 litros en todo el estado de Illinois.

Photo courtesy of United Way

Pero más allá del espectáculo visual, la música de mariachi, las parrilladas familiares y las bebidas importadas, este evento tiene un propósito aún más profundo: una parte de las ganancias será destinada a United Way of Rock River Valley, una organización sin fines de lucro que transforma vidas en Winnebago County, particularmente entre las familias latinas.

“Este evento no solo es una celebración de lo que hemos logrado en estos 12 años”, explica Dante Viscarra, coordinador de eventos y marketing de Mexico Clasico. “Es también una oportunidad para dar las gracias a Rockford y devolverle un poco del cariño que nos ha brindado desde el principio.”

Una Margarita de Récord

Con un costo de $150 dólares, la margarita de 6 litros — servida en una copa estilo martini gigante — está diseñada para ser compartida por seis personas. Elaborada con tequila premium y jugo de lima fresco, promete ser el centro de atención en las redes sociales y en cada mesa VIP.

“Esta no es solo una bebida, es una experiencia para compartir, reír y brindar por lo que nos une como comunidad”, dice Viscarra. “Además, cada sorbo ayuda a cambiar vidas.”

Unidos por una Causa Mayor

El evento tiene un corazón solidario. Al colaborar con United Way of Rock River Valley, Mexico Clasico apunta a impactar directamente a familias locales, especialmente aquellas con niños en edad preescolar.

“Estamos encantados de ser parte de esta celebración,” comenta Julie Bosma, presidenta y directora ejecutiva de United Way. “El compromiso de Mexico Clasico con la comunidad refleja el espíritu de Rockford — vecinos ayudando a vecinos. Esta fiesta se transformará en ayuda tangible para muchas familias.”

Photo courtesy of United Way

United Way ha sido durante más de un siglo un pilar en la comunidad, con programas que van desde la alfabetización infantil bilingüe, hasta líneas de ayuda y apoyo en vecindarios vulnerables.

“Nos enfocamos especialmente en los niños que están aprendiendo a leer en español e inglés,” explica Bosma. “Gracias a nuestros programas, distribuimos miles de libros bilingües a través de pediatras, escuelas y agencias comunitarias. Creemos en que cada niño debe verse reflejado en los libros que lee, y eso comienza con acceso y representación.”

Qué Esperar el 31 de Mayo

Los asistentes al evento encontrarán una combinación única de sabor, cultura y propósito. Desde música en vivo de mariachi, hasta parrilladas familiares por $150, postres especiales, y la ya mencionada margarita gigante, todo está diseñado para crear una experiencia inolvidable.

Para quienes buscan algo exclusivo, las mesas VIP ($300) incluirán margarita, parrillada, postre y un regalo especial.

📍 Lugar: Mexico Clasico – 3929 Broadway Street, Rockford, IL

🕛 Hora: Desde el mediodía hasta el cierre

📞 Reservaciones: (815) 555-6789

🌐 Sitio web: mexicoclasico.restaurant

Una Historia de Resistencia y Sabor

Desde que abrió sus puertas en 2013, Mexico Clasico ha sido mucho más que un restaurante. Ha sido un lugar de encuentro, de celebración y de conexión para cientos de familias latinas en Rockford.

El fundador Eraclio Macias, un hombre reservado pero visionario, apostó todo por compartir la auténtica cocina mexicana en una ciudad lejos de su tierra natal. Hoy, doce años después, el restaurante ha sido rediseñado con nuevo logotipo, sitio web y menú, gracias al trabajo colaborativo con El Camino Consulting LLC.

“Ellos nos ayudaron a redefinir nuestra marca sin perder nuestra esencia,” comparte Viscarra. “Y fue en una de esas reuniones creativas donde nació la idea de la margarita de 6 litros.”

Brindar Con Causa

Lo que comenzó como una simple idea se ha convertido en un movimiento que une a Rockford en una celebración de sabor y solidaridad. Como dice el lema de United Way: “United is the Way We Thrive.”

“Esto es parte de lo que significa ser de aquí,” concluye Bosma. “Apoyarnos, celebrar nuestras raíces y asegurarnos de que cada niño, cada familia, tenga una oportunidad real de prosperar.”

Así que este sábado, no solo levantes tu copa. Levanta la esperanza.

Únete a la celebración. Haz historia. Y apoya a tu comunidad.