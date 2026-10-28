Grosso University inaugura un centro de capacitación de vanguardia en Windsor con enfoque en la comunidad hispana

La firma consultora para contratistas abre su nueva sede en Wisconsin, suma formación especializada en español y respalda a Hábitat para la Humanidad con una colecta comunitaria.

WINDSOR, Wisconsin — En un paso decisivo para la profesionalización del sector de la construcción y las reformas residenciales, la firma de consultoría para contratistas Grosso University celebró oficialmente el 26 de octubre de 2026 la gran inauguración y el tradicional corte de cinta de su nuevo centro de formación integral en Windsor, Wisconsin.

Dominic cortando la cinta de inauguración. Foto cortesía: Latino Chamber of Commerce

Las modernas instalaciones están situadas en el 4300 de Duraform Ln, Suite B (Windsor, WI 53598). Este complejo funciona tanto como sede corporativa como campus técnico, concebido para brindar herramientas operativas, comerciales y de gestión a contratistas de toda la región y del país.

Bajo el liderazgo de Dominic Caminata, director ejecutivo y fundador de la firma, el campus integra aulas de aprendizaje teórico, áreas para dinámicas de interacción y juegos de rol prácticos, un estudio de producción de medios y una división de capacitación dedicada enteramente al idioma español. Esta última iniciativa busca derribar las barreras lingüísticas que enfrentan miles de trabajadores del oficio al formalizar y expandir sus propios negocios.

Entre los asistentes al evento se encontraba Andres Suarez, un contratista del área que celebró la apertura de un espacio con instrucción en español adaptado a las realidades cotidianas de los trabajadores técnicos e independientes.

“Somos muchos los que llegamos a este país y este estado que ya tenemos experiencia trabajando de techeros, pintores, carpinteros… pero por la falta de asesoramiento y el lenguaje, a veces no sabemos manejar bien los contratos y metemos la pata”, señaló Suarez durante la jornada de apertura.

Foto cortesía: Latino Chamber of Commerce

La inauguración contó con el respaldo de organizaciones empresariales locales e hispanas, consolidando el arraigo del proyecto en el tejido productivo regional. El encuentro se llevó a cabo en colaboración con la Cámara de Comercio del Área de DeForest Windsor, la Cámara de Comercio del Gran Madison y la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin.

El evento inaugural integró además un componente filantrópico a través de la iniciativa “Tools for Tomorrow” (Herramientas para el Mañana). Durante la jornada, la firma recolectó herramientas nuevas y en buen estado donadas por los asistentes y socios comerciales, destinadas directamente a los proyectos de vivienda comunitaria de Hábitat para la Humanidad.