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Grosso University inaugura un centro de capacitación de vanguardia en Windsor con enfoque en la comunidad hispana

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La firma consultora para contratistas abre su nueva sede en Wisconsin, suma formación especializada en español y respalda a Hábitat para la Humanidad con una colecta comunitaria.

WINDSOR, Wisconsin — En un paso decisivo para la profesionalización del sector de la construcción y las reformas residenciales, la firma de consultoría para contratistas Grosso University celebró oficialmente el 26 de octubre de 2026 la gran inauguración y el tradicional corte de cinta de su nuevo centro de formación integral en Windsor, Wisconsin.

Dominic cortando la cinta de inauguración. Foto cortesía: Latino Chamber of Commerce

Las modernas instalaciones están situadas en el 4300 de Duraform Ln, Suite B (Windsor, WI 53598). Este complejo funciona tanto como sede corporativa como campus técnico, concebido para brindar herramientas operativas, comerciales y de gestión a contratistas de toda la región y del país.

Bajo el liderazgo de Dominic Caminata, director ejecutivo y fundador de la firma, el campus integra aulas de aprendizaje teórico, áreas para dinámicas de interacción y juegos de rol prácticos, un estudio de producción de medios y una división de capacitación dedicada enteramente al idioma español. Esta última iniciativa busca derribar las barreras lingüísticas que enfrentan miles de trabajadores del oficio al formalizar y expandir sus propios negocios.

Entre los asistentes al evento se encontraba Andres Suarez, un contratista del área que celebró la apertura de un espacio con instrucción en español adaptado a las realidades cotidianas de los trabajadores técnicos e independientes.

“Somos muchos los que llegamos a este país y este estado que ya tenemos experiencia trabajando de techeros, pintores, carpinteros… pero por la falta de asesoramiento y el lenguaje, a veces no sabemos manejar bien los contratos y metemos la pata”, señaló Suarez durante la jornada de apertura.

Foto cortesía: Latino Chamber of Commerce

La inauguración contó con el respaldo de organizaciones empresariales locales e hispanas, consolidando el arraigo del proyecto en el tejido productivo regional. El encuentro se llevó a cabo en colaboración con la Cámara de Comercio del Área de DeForest Windsor, la Cámara de Comercio del Gran Madison y la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin.

El evento inaugural integró además un componente filantrópico a través de la iniciativa “Tools for Tomorrow” (Herramientas para el Mañana). Durante la jornada, la firma recolectó herramientas nuevas y en buen estado donadas por los asistentes y socios comerciales, destinadas directamente a los proyectos de vivienda comunitaria de Hábitat para la Humanidad.

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