“Tenemos miedo a salir”: el temor que se apodera de familias latinas en Madison

Jorge y María abren la puerta de su casa en el condado de Dane con cautela. Viven en Madison desde hace 15 años y son ciudadanos estadounidenses naturalizados. Sus cuatro hijos nacieron en este país. Aun así, el miedo se ha instalado en su hogar como un huésped silencioso que no se va.

“Tenemos miedo a salir, todos mis hijos nacieron aquí y todavía no tengo los pasaportes de ellos, pero los voy a pedir porque quién sabe. Todo lo que hemos visto se ve muy mal y toda la comunidad está con mucho miedo”, dice Jorge.

Lo que antes era rutina —llevar a los niños a la escuela, ir al trabajo, hacer compras— hoy se siente como una apuesta peligrosa. Las noticias que llegan desde Minneapolis, Chicago y Los Ángeles han estremecido a la comunidad latina de Madison, donde aproximadamente el 32% de la población es latina, concentrada en su mayoría en el sur de la ciudad.

María confiesa que el miedo ya no se queda en la calle: entra a su casa a través de la televisión y del celular.

“Cuando prendo la tele o abro mi página de Face, todas son malas noticias. Tengo mucha ansiedad. A veces es difícil darse cuenta de cuál noticia es real y cuál no es, pero lo seguro es que cuando vamos a la Iglesia, todos estamos muy preocupados”, dice.

Incluso hablar se ha vuelto motivo de angustia.

Pie de foto: Leonardo Garcia Venegas fue detenido por agentes de inmigración mientras filmaba una redada en su lugar de trabajo, a pesar de tener una REAL ID consigo y decirles a los oficiales que era ciudadano. Photo: ProPublica

“A mí hasta me da miedo hablar ya que tengo un acento y soy morenita como lo son todos los miembros de mi familia”, añade.

El temor más profundo es uno solo:

“El miedo que tengo yo es que nos separen a mi familia por una mala suerte… Tenemos parientes en Los Ángeles y Chicago y han pasado cosas horribles y estoy muy preocupada”, dice María.

Nota editorial: Jorge y María quisieron mantenerse semi-anónimos, por eso nos dieron solo sus nombres de pila. La Comunidad News ONLINE respeta plenamente su solicitud.

El miedo no es imaginario

En enero de 2026, Estados Unidos entró en una fase de operativos migratorios sin precedentes. ICE opera bajo un sistema de detención ampliado, con redadas laborales, arrestos “en libertad” y una rápida expansión de centros de detención.

Entre el 1 de octubre y finales de noviembre de 2025, ICE reportó la deportación de 56,392 personas, muchas sin antecedentes criminales. La administración federal planea expandir la capacidad de detención a más de 100,000 camas, un sistema que podría rivalizar con el sistema penitenciario federal.

Aunque ICE no puede deportar legalmente a ciudadanos estadounidenses, los hechos recientes han sacudido al país.

El 7 de enero de 2026, un agente de ICE mató a un ciudadano estadounidense en Minneapolis. El 24 de enero, otro ciudadano murió durante un operativo federal; las autoridades alegaron defensa propia, pero videos contradicen esa versión.

Estas muertes, sumadas a reportes de detenciones erróneas, han intensificado el miedo en comunidades inmigrantes y latinas de todo el país.

Madison intenta tranquilizar… pero el miedo persiste

Ante la creciente preocupación, las autoridades estatales y locales han sido enfáticas en marcar distancia con ICE.

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, reconoció que el estado se prepara para un posible escenario similar al de Minnesota.

“Tenemos la esperanza de que no estemos en la misma posición que Minnesota, pero estamos tan preparados como podemos estar”, dijo Evers.

En la Universidad de Wisconsin–Madison, los administradores recircularon una guía oficial para estudiantes, profesores y personal.

“UW-Madison no proporcionará información sobre el estatus migratorio de sus estudiantes, profesores o personal a menos que la ley lo exija.”

La policía universitaria fue aún más clara:

“Los oficiales de UWPD no detendrán ni arrestarán a una persona únicamente por una sospecha de violación a leyes migratorias y no preguntarán rutinariamente sobre el estatus migratorio de nadie.”

Policía de Madison: “No vamos a pedir documentos”

El jefe del Departamento de Policía de Madison, John Patterson, reiteró que su prioridad es la seguridad comunitaria, no la aplicación de leyes migratorias.

“Es nuestra misión continuar brindando servicios a todos en la comunidad, independientemente de preocupaciones migratorias”, dijo.

“Si alguien llama para reportar un crimen como víctima o testigo, no vamos a pedir documentos de inmigración.”

La política oficial del departamento es contundente:

“El estatus migratorio de una persona es irrelevante para la misión y los valores del Departamento de Policía de Madison.”

La cooperación con ICE solo ocurre en casos de terrorismo, delitos violentos graves o cuando una persona representa una amenaza seria a la seguridad pública.

El Sheriff del Condado de Dane: cooperación mínima

El Sheriff Kalvin Barrett también ha reducido la colaboración con autoridades federales.

“No asistiremos proactivamente a agentes federales de inmigración a menos que existan circunstancias urgentes o una amenaza significativa para la comunidad del Condado de Dane”, informó su oficina.

El Sheriff’s Office no participa en el programa 287(g) y no honra detenciones migratorias sin una orden judicial válida.

ICE en Wisconsin: lo que debes saber

Aunque hasta ahora no se han reportado operativos de ICE en Madison, la presencia de la agencia en Wisconsin es real. 14 de los 72 condados colaboran con ICE mediante el programa 287(g), que autoriza a policías locales a actuar como agentes migratorios.

Christine Newman-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, advierte:

“Estos programas ponen en riesgo la seguridad de nuestras comunidades. ICE está usando el estatus migratorio de manera abusiva, como si fuera una redada sin justificación.”

En mayo, la administración federal incluyó a Madison y el Condado de Dane en una lista de jurisdicciones que supuestamente “obstruyen” las leyes migratorias, lo que podría poner en riesgo fondos federales. El gobernador Evers respondió recomendando a trabajadores estatales no responder preguntas de ICE sin un abogado.

Ciudadanos… pero no tranquilos

Para Jorge y María, las declaraciones oficiales ayudan, pero no borran la ansiedad diaria. Han hecho todo “bien”: trabajan, pagan impuestos, crían a sus hijos y participan activamente en su iglesia y su comunidad.

Aun así, viven con la sensación de que su acento, su color de piel y su apellido los colocan en una zona de vulnerabilidad.

En su casa ya existen planes de emergencia: documentos listos, teléfonos anotados, contactos familiares. Conversaciones que antes parecían lejanas ahora se dan alrededor de la mesa.

Madison no es Minneapolis. No es Chicago.

Pero el miedo no entiende de fronteras.

Llamado a la acción: información es protección

Organizaciones comunitarias recuerdan que conocer tus derechos puede marcar la diferencia.

Recuerda:

ICE NO puede entrar a tu casa sin una orden judicial firmada por un juez

Tienes derecho a guardar silencio

No estás obligado a responder preguntas ni firmar documentos sin un abogado

Las órdenes administrativas de ICE no son órdenes judiciales

Si ICE aparece:

📱 Graba y documenta

🏢 Pregunta a tu empleador si existe un plan

📚 Infórmate con fuentes confiables

🗳️ Exige políticas locales que protejan a las familias

Recursos disponibles

🪪 Tarjeta “Conozca Sus Derechos” (bilingüe)

Frases clave:

I WILL REMAIN SILENT

I WANT A LAWYER

I DO NOT CONSENT TO SEARCH

📞 Línea de emergencia bilingüe: 1 (800) 427-0213

Descárgala la tarjeta gratis en nuestro sitio web y compártela con tu familia, amigos y compañeros de trabajo.

Mensaje final

El miedo no debería definir la vida de ninguna familia.

Hoy, la información, la comunidad y el conocimiento de los derechos son la mejor defensa.

Madison observa. La comunidad se cuida. Y conocer tus derechos es el primer paso.