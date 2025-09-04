JoCasta Zamarripa lanza su campaña para Secretaria del Estado de Wisconsin

MILWAUKEE — La concejala de Milwaukee y exrepresentante estatal JoCasta Zamarripa anunció oficialmente su candidatura para Secretaria del Estado de Wisconsin.

Zamarripa hizo historia en 2010 como la primera latina elegida a la Legislatura Estatal, donde sirvió cinco mandatos. Desde entonces, se ha destacado como defensora de la igualdad LGBTQ+ y líder comunitaria en el lado sur de Milwaukee.

Su campaña se enfocará en dar visibilidad a los problemas que enfrentan las familias trabajadoras, como el alto costo de alimentos, renta, cuidado infantil y la urgente necesidad de reforma en la financiación escolar. Como miembro de la Junta de Comisionados de Tierras Públicas, enfatiza la importancia de administrar los $1.3 mil millones en fondos fiduciarios para invertir en el futuro educativo de Wisconsin.

“Me postulo para ser una voz fuerte para todos los habitantes de Wisconsin… usaré esta plataforma para luchar por un cuidado infantil asequible, viviendas seguras y una mejor financiación para nuestras escuelas públicas”, expresó Zamarripa.

La elección primaria demócrata será el 11 de agosto de 2026, mientras que la elección general se celebrará el 3 de noviembre de 2026.

Más información en 👉 www.votejocasta.com

