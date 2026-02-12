¡SUEÑO AMERICANO EN CENIZAS! EL PASADO QUE PERSIGUE AL DUEÑO DE SEÑOR MACHETES

Una falta de hace 20 años detona la “cacería” de Noel Quintana: El DHS advierte que la Green Card no es un escudo mientras Madison llora por su vecino.

MADISON, WI – Lo que era un secreto a voces en los pasillos del centro de Madison ha estallado como una bomba informativa. La comunidad, que aún no asimila el arresto de Noel Quintana en el aeropuerto O’Hare, tiene finalmente una respuesta oficial del Gobierno Federal, y es una que hiela la sangre: un error cometido hace dos décadas ha regresado para cobrarle su libertad.

El Fantasma de 2006: La Trampa Legal Tras el silencio reportado en nuestra primera entrega, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una declaración que ha encendido las alarmas de todos los residentes legales en el país. La razón del arresto no fue un delito reciente, sino una condena por posesión de cocaína con intención de distribuir que data del año 2006.

En aquel entonces, un juez del Condado de Dane le otorgó libertad condicional, reconociendo que Quintana no merecía ir tras las rejas. Sin embargo, para el sistema migratorio actual, la rehabilitación no parece contar. “Poseer una green card es un privilegio, no un derecho”, sentenció el DHS, dejando claro que para el gobierno, 20 años de trabajo honrado y raíces en Madison pueden borrarse en un segundo.

De Chef Aclamado a Prisionero en Indiana La realidad es desgarradora. Mientras su esposa Ofelia y sus hijos esperan noticias en Madison, Noel permanece bajo “detención obligatoria” en una fría celda de la cárcel del Condado de Clay, Indiana. Los registros judiciales revelan un acto de desesperación: el pasado 9 de febrero, Quintana solicitó formalmente el perdón de su cargo original, una última carta para frenar una deportación que parece inminente.

“Un Acto de Racismo Vil”: Madison se Levanta La indignación no es solo de los clientes de Señor Machetes, sino que ha escalado a las esferas políticas. La representante estatal Francesca Hong ha estallado contra el sistema, calificando la detención como un “acto de racismo vil y aterrador”. Hong recordó que Noel no es solo un empresario; es un padre amoroso y un amigo estelar que llegó a este país a los 16 años con las manos vacías y construyó un imperio gastronómico basado en el esfuerzo.

¡La Cita es Mañana! Apoyo Total a la Familia Este viernes 13 de febrero, el restaurante Señor Machetes no será solo un lugar de comida; será el búnker de una resistencia comunitaria. La movilización es total para cubrir los masivos gastos legales que esta batalla requiere.

DETALLES DEL EVENTO DE EMERGENCIA: CUÁNDO: Viernes 13 de febrero | 4:30 p.m. – 9:00 p.m.

Viernes 13 de febrero | 4:30 p.m. – 9:00 p.m. DÓNDE: 121 E. Main St., Madison.

121 E. Main St., Madison. MISIÓN: Salvar a un vecino, apoyar a una familia y exigir justicia.

