¡Arrancó la Liga Latina de Madison con más de 35 equipos y emocionantes encuentros!

Equipo Pinos FC.

Madison, WI.- La pasión por el fútbol volvió a encenderse en la capital de Wisconsin con el exitoso arranque de la Liga Latina de Madison, que este año cuenta ya con más de 35 equipos inscritos, y las inscripciones continúan abiertas, según informaron sus organizadores liderados por Salvador “Chava” y su equipo directivo.

Los partidos se disputan cada domingo en los campos Warner 1 y Warner 2, ubicados en la zona norte de la ciudad. Las jornadas se desarrollan desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., ofreciendo un ambiente familiar y de alto nivel competitivo.

Resultados destacados de la jornada

En la última fecha, nuestro equipo de prensa cubrió varios encuentros destacados:

Deportivo La Rica vs. San Marcos (Warner 1):

La Rica, un equipo joven y dinámico formado por jugadores nicaragüenses, se enfrentó a San Marcos, conjunto reforzado por futbolistas de México, África y Honduras. Con una ofensiva letal, San Marcos se impuso con claridad por 5-1.



Libertad vs. León (Warner 1):

El equipo Libertad, integrado principalmente por jugadores uruguayos y dirigido por Luis Ocampo, se midió ante León, un equipo multicultural con base mexicana. En un duelo intenso, Libertad logró una victoria sólida por 4-1, gracias a su contundente delantera.



Equipo Libertad (Uruguay)

Pinos FC vs. Nacional (Warner 2):

Bajo la dirección técnica de Franco López, Pinos FC estrenó uniforme con el respaldo de Caliente.MX y EC Lawn Services (608-443-7274). En un partido disputado, vencieron al Nacional por 3-1, demostrando que son serios candidatos en esta temporada.



Reglamento y sistema de competencia

La liga ha establecido un reglamento claro que todos los equipos y delegados deben cumplir. Entre las principales normas destacan:

Uniforme obligatorio: al menos camiseta con número.



Cada jugador solo puede pertenecer a un equipo.



Cambio de equipo: $125.



Credenciales: $15 por jugador.



Sanciones económicas por no portar credencial o llegar tarde.



Doble amarilla: $15.



Roja directa: $25.



Peleas o batallas campales: ambos equipos quedan eliminados de la liga, y sus jugadores no podrán unirse a ningún otro equipo.



Divisiones y premios

La competencia se divide en Segunda A y Segunda B, con los 8 mejores equipos de cada división avanzando a cuartos de final:

Enfrentamientos: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6°, 4° vs 5°.



En caso de empate, clasifica el equipo mejor posicionado en la tabla.



Los premios motivan aún más la competencia:

Campeón: $2,500



Subcampeón: $1,000



Con una organización sólida, excelente convocatoria y un alto nivel futbolístico, la Liga Latina de Madison promete una temporada vibrante que mantendrá a la comunidad latina unida y celebrando su pasión por el deporte rey.