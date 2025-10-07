Billete de Powerball de $50,000 vendido en Sheboygan

Wisconsin acumula 16 boletos ganadores de Powerball de $50,000 o más desde el 1 de septiembre

La Comunidad News Online

Foto de archivo

MADISON, Wis. — Los jugadores de lotería que compraron un boleto de Powerball para el sorteo del lunes 6 de octubre de 2025 deben revisar sus números, ya que un afortunado ganador en Sheboygan se llevó un premio de $50,000.

El boleto ganador fue vendido en Kwik Trip, ubicado en 7002 Sauk Trail Rd., Sheboygan. Acertó cuatro de los cinco números principales (28-29-32-66-67) y el Powerball (3).

Este no es el primer gran premio para el Kwik Trip de Sheboygan, que anteriormente ha vendido boletos ganadores de $1,000,000 y $10,000.

Tras un premio récord el mes pasado, Wisconsin ha visto un total de 16 boletos de Powerball con premios de $50,000 o más vendidos desde el 1 de septiembre.

Los minoristas de la Lotería de Wisconsin que venden boletos ganadores de más de $599 reciben un incentivo del dos por ciento, hasta $100,000, a través del Programa de Desempeño del Minorista.

Los jugadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar sus ganancias. La información sobre cómo reclamar un premio está disponible en wilottery.com. También pueden verificar sus boletos a través de la aplicación móvil de la Lotería, disponible en la App Store y Google Play.

Los sorteos de Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados a las 9:59 p.m. Los boletos deben comprarse antes de las 9:00 p.m. para participar. Los boletos de Powerball tienen un costo de $2 por jugada, con la opción de añadir la función Power Play por un dólar adicional.

El premio mayor estimado para el sorteo de Powerball del miércoles es de $223 millones.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 entre 292,201,338, mientras que las probabilidades de ganar un premio de Powerball de $50,000 son de 1 entre 913,130.