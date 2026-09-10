¡CAE EL FUGITIVO! EL DRAMÁTICO Y BRUTAL FINAL A LA HUIDA DEL PRESUNTO ASESINO DE MICAELA JUÁREZ OCOLT

Traicionado por las sombras del pasado, demacrado y envejecido: cae en México el presunto feminicida tras tres años de persecución internacional

MADISON, Wis. — ¡La justicia tarda, pero no olvida! Lo que comenzó una fatídica tarde de abril de 2023 en las frías paredes del negocio de nuestra recordada empresaria como una pesadilla desgarradora, ha llegado a su capítulo más intenso. Hoy, el hombre acusado de sumir a toda una comunidad en el luto y el pavor finalmente rinde cuentas ante las autoridades.

José De Jesús Dueñas-Quiñónez, acusado de arrebatar de manera brutal la vida de su propia esposa, Micaela Juárez Ocolt (conocida también como Alyotmi Juárez), creyó que cruzar la frontera hacia el sur le otorgaría la impunidad eterna. Pero el destino y la incansable sombra de la ley tenían preparado un libreto muy diferente.

Un rostro consumido por el remordimiento y la fuga

Quienes recuerden el rostro de Dueñas-Quiñónez en los boletines de búsqueda de 2023 verán hoy a un fantasma. La más reciente foto de ficha policial (mugshot) tomada tras su extradición revela a un hombre de 41 años profundamente demacrado, consumido y envejecido dramáticamente. Las marcas en su rostro no son solo el paso de tres años en el calendario; son las cicatrices invisibles de un fugitivo devorado por la paranoia, mirando sobre su hombro a cada segundo, sabiendo que las autoridades le seguían la pista.

La caída del fugitivo: Un operativo de película entre dos naciones

¿Cómo cayó finalmente el hombre buscado por la policía de Madison? Fuentes cercanas a las investigaciones revelan un despliegue digno de una serie de suspenso.

Tras huir velozmente aquella noche de abril de 2023 con su pequeña hija de 6 años hacia las playas de Cancún, Dueñas-Quiñónez se refugió en la clandestinidad en México, cambiando de identidad y viviendo como una sombra. Sin embargo, cometió el error fatal de los desesperados: la necesidad de mantener contacto.

En una colaboración de alta tensión entre la Unidad de Delitos Violentos del Departamento de Policía de Madison (MPD), la oficina de enlace del FBI Legat en México y las fuerzas tácticas de la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades tendieron una red invisible:

El rastreo digital: Agentes del FBI interceptaron una señal telefónica encriptada en los primeros días de enero de 2026. Una breve llamada realizada desde un teléfono desechable hacia la zona norte de los Estados Unidos encendió las alarmas internacionales. Los “Cazadores” en la oscuridad: Un equipo de élite encubierto de la policía federal mexicana rastreó las coordenadas hasta un modesto poblado alejado de las rutas turísticas. Durante días, agentes vestidos de civiles vigilaron cada movimiento sin levantar sospechas, protegiendo antes que nada la integridad de la menor. El golpe final: En una mañanera y veloz emboscada en enero de 2026, las fuerzas especiales cercaron la vivienda. Sorprendido y acorralado, el demacrado fugitivo no tuvo tiempo de reaccionar.

La pequeña hija de la pareja fue rescatada sana y salva por los agentes federales y devuelta a los brazos de su familia en los Estados Unidos.

El largo viaje de regreso: De la cárcel de Chicago a la celda en Wisconsin

Tras su captura en suelo mexicano y ser procesado por las autoridades migratorias de ese país, el viaje de Dueñas-Quiñónez para enfrentar los cargos en los Estados Unidos no concluyó de inmediato.

A finales de mayo de 2026, custodios del FBI lo trasladaron en un vuelo de regreso a los Estados Unidos, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Chicago —el mismo punto desde donde había emprendido su huida tres años atrás.

En Illinois, el acusado permaneció recluido en una cárcel del área de Chicago durante un periodo mientras se formalizaban los trámites legales y el proceso de extradición estatal. Tras completar esa escala en prisión, fue transferido bajo custodia al Condado de Dane, en Wisconsin, donde hoy permanece a la espera de las siguientes etapas del proceso penal.

Cara a cara con la justicia: “Inocente”, proclama su defensa

El drama alcanzó su punto culminante esta semana en la Corte del Condado de Dane. El pasado martes 8 de septiembre de 2026, en una sala de tribunal llena de tensión, el acusado se presentó en persona.

Mostrando el desgastado físico que le dejó el tiempo en la clandestinidad, Dueñas-Quiñónez escuchó el cargo en su contra: Homicidio Intencional en Primer Grado. A través de su abogado defensor, el acusado ingresó formalmente una declaración de NO CULPABLE.

Con esta postura, la defensa busca controvertir el conjunto de elementos presentados por la fiscalía, entre los que se incluyen imágenes de cámaras de seguridad que ubican al sospechoso en el área esa trágica noche de sábado, registros telefónicos y su salida a México horas antes de que el cuerpo de Micaela fuera descubierto por su hijo, Alfredo Zamora.

Nota de responsabilidad editorial y memoria de la víctima

Cabe destacar que, si bien existen fuertes pruebas circunstanciales señaladas por los investigadores, bajo el sistema de justicia de los Estados Unidos todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia mediante un veredicto definitivo.

Para la comunidad hispana de Madison, este caso representa una dolorosa marca y una búsqueda permanente de verdad para una mujer descrita por sus seres queridos como una madre dedicada y pilar de su entorno. La Comunidad News Online continuará informando sobre el desarrollo del proceso judicial.