Del Istmo a la Bahía: El veterano de Madison, Michael Hernández, es nombrado superintendente de Green Bay

GREEN BAY, WI – La Junta Escolar de Green Bay ha marcado oficialmente una nueva era para sus 18,000 estudiantes, votando el 6 de marzo para seleccionar a Michael Hernández como el próximo superintendente del distrito. Aunque Hernández se desempeña actualmente como superintendente asistente en Appleton, sus profundas raíces profesionales y su legado académico en Madison, Wisconsin, están a la vanguardia de su impresionante trayectoria.

Foto cortesía : Green Bay School System

La decisión de la junta, que fue aprobada con un voto casi unánime, prepara el escenario para que Hernández asuma el mando el 1 de julio. Sucede en el cargo a Vicki Bayer, quien asumió el rol durante un periodo de transición administrativa y planea jubilarse al final del año escolar.

Un legado de liderazgo en Madison

Para los observadores en la capital de Wisconsin, Hernández es una figura familiar y respetada. Antes de su paso por Appleton, Hernández fue una pieza clave del Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD). Se desempeñó como director de la Escuela Secundaria Madison East, una de las instituciones de nivel medio superior más destacadas y diversas de la ciudad.

Su impacto en Madison se extendió más allá de un solo edificio; eventualmente ascendió hasta convertirse en Jefe de Escuelas Secundarias de MMSD. En esa capacidad, supervisó todas las escuelas secundarias y programas alternativos, navegando el complejo panorama educativo del Istmo.

Su compromiso con la comunidad de Madison se consolidó en 2015 cuando recibió el Premio Roberto G. Sánchez. Este prestigioso honor reconoció su incansable labor en la promoción de oportunidades educativas y profesionales para los estudiantes y familias latinas dentro del condado de Dane.

Vínculos académicos con el Istmo

La influencia de Hernández en Madison no se limita a la administración de educación básica. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la Universidad de Wisconsin-Madison y en el Edgewood College. En estas aulas, formó a la próxima generación de educadores, impartiendo cursos críticos sobre raza, desigualdad educativa y educación multicultural, temas que ha defendido a lo largo de su carrera.

Defensoría “sin disculpas”

Durante un encuentro con la comunidad el 4 de marzo, Hernández dejó claro que su filosofía permanece firme, independientemente del tamaño del distrito.

“Creo que debemos ser capaces de apoyar y amar a nuestros niños, a los 18,000, para asegurar que tengan el mejor acceso a la educación”, afirmó Hernández. Cuando se le preguntó cómo cambiaría su enfoque al pasar a la oficina del superintendente, su respuesta fue contundente: “No pido disculpas por ello. Me concentro en cómo apoyamos a nuestros niños. Nada va a cambiar al respecto”.

El presidente de la Junta Escolar, James Lyerly, expresó una gran confianza en el veterano de Madison, declarando: “Creo que va a ser un superintendente fantástico. La junta realmente invita al nuevo liderazgo al distrito”.

Mientras las negociaciones del contrato comienzan esta semana, Green Bay mira hacia un líder cuya carrera se forjó en los desafíos y triunfos del sistema educativo de Madison.