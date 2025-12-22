Henry Vilas Zoo de Madison iluminado con un millón de luces navideñas este año

La Comunidad News Online

Madison.- La magia de la Navidad llega con más fuerza que nunca al Henry Vilas Zoo de Madison, que este año se transforma en un verdadero espectáculo de luz y color con más de un millón de luces navideñas que iluminan cada rincón del zoológico.

El tradicional evento Zoo Lights (Luces del Zoológico) estará abierto al público todos los días del 17 al 23 de diciembre, en un horario de 5:30 p.m. a 6:30 p.m., ofreciendo a las familias una experiencia única al aire libre bajo el resplandor festivo.

La entrada general tiene un costo de $12, mientras que los niños de 3 años o menos entran gratis. Además, quienes compren sus boletos con anticipación podrán aprovechar un paquete especial de 4 entradas por solo $40, con el descuento aplicado automáticamente al momento del pago. Es importante destacar que no se acepta efectivo; los pagos se realizan únicamente con tarjeta de crédito, Apple Pay o Google Pay.

Todas las entradas incluyen paseos ilimitados en el carrusel, una de las atracciones favoritas de los visitantes, y la oportunidad de tomarse fotos con Santa Claus, quien estará disponible todas las noches previas a Navidad. Los asistentes deberán llevar su propia cámara o teléfono celular para capturar el recuerdo.

El evento también contará con comida y bebidas disponibles, incluyendo bebidas para adultos, las cuales se venderán únicamente a personas que presenten una identificación válida. Para mayor comodidad, el zoológico habilitó más estacionamiento en el lote sur, con acceso recomendado por la dirección 1202 Vilas Park Drive para quienes utilicen GPS.

Una breve historia de la Navidad

La Navidad se celebra cada 25 de diciembre y conmemora el nacimiento de Jesús. Con el paso del tiempo, esta festividad religiosa se ha convertido también en una celebración cultural llena de tradiciones como las luces, los villancicos, el intercambio de regalos y la figura de Santa Claus. Las iluminaciones navideñas, como las del Henry Vilas Zoo, simbolizan esperanza, unión y alegría, valores que reúnen a las comunidades durante esta época especial del año.

Con este evento, el Henry Vilas Zoo de Madison invita a residentes y visitantes a vivir el espíritu navideño en familia, creando recuerdos inolvidables en un ambiente seguro, festivo y lleno de luz.