La Comunidad News Online

Equipo “Truckers”

Madison.- Con el cierre del verano llega también el momento más esperado por los aficionados: las finales de la Liga Latina de Madison, que se disputarán este domingo 28 de septiembre en la cancha Warner #1, en la zona norte de la ciudad.

Equipo “Nueva Segovia F.C.” de Nicaragua

De acuerdo con el comunicado enviado por el representante de la liga, Salvador “Chava”, se jugarán los partidos decisivos tanto del torneo regular como del torneo relámpago, siguiendo este emocionante calendario:

Final del Torneo Relámpago

10:00 a.m. – Zorros vs. Baja F.C.



12:00 p.m. – Real Estelí vs. Deportivo San Marcos



2:00 p.m. – Nueva Segovia F.C. vs. Libertad F.C.



Equipo “Zorros”

Al término de los encuentros, Chava y sus socios harán entrega de medallas y trofeos a los equipos campeones y subcampeones. La jornada culminará con una verdadera fiesta deportiva y cultural, que incluirá parrillada y música latina de distintos países, consolidando a la Liga Latina como un punto de encuentro para la comunidad.

Equipo “Baja F.C.

Un reportero de La Comunidad News Online estará presente para llevar todos los detalles de esta gran celebración futbolera.