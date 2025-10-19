Detenciones de Ciudadanos Estadounidenses por Agentes de Inmigración: Un Patrón de Abuso

Más de 170 Casos Documentados

Pie de foto: Leonardo Garcia Venegas fue detenido por agentes de inmigración mientras filmaba una redada en su lugar de trabajo, a pesar de tener una REAL ID consigo y decirles a los oficiales que era ciudadano

Una investigación de ProPublica ha descubierto más de 170 incidentes en los primeros nueve meses de la segunda administración del presidente Donald Trump en los que agentes de inmigración detuvieron a ciudadanos estadounidenses en su contra. Estos ciudadanos han denunciado haber sido arrastrados, golpeados, taseados e incluso disparados por agentes de inmigración. El gobierno no lleva un registro oficial de cuántos ciudadanos son detenidos, lo que llevó a ProPublica a compilar su propio recuento a partir de redes sociales, demandas y reportajes locales.

Casos que Desmienten las Garantías de la Corte Suprema

El juez Brett Kavanaugh, de la Corte Suprema, había asegurado que si los oficiales descubrían que un individuo detenido era ciudadano, lo liberarían rápidamente. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Ciudadanos con documentos de identificación válidos, como Leonardo Garcia Venegas, han sido detenidos, sus documentos ignorados como “falsos” y, en algunos casos, retenidos durante días sin acceso a abogados o seres queridos.