¡ESCÁNDALO EN MILWAUKEE! El oficial Josue Ayala  acusado de espiar a su pareja y ex con sistema policial

Milwaukee, Wisconsin – 24 de febrero de 2026

Un caso que ha sacudido a la comunidad y a las fuerzas del orden estalló este martes en Milwaukee, cuando el oficial de policía Josue Ayala, de 33 años, fue formalmente acusado de conducta indebida en grado de tentativa según el reporte de la corte de Wisconsin, presentado por la policía de Milwaukee.

Josue Ayala, Foto Departamento de Policías Milwaukee archivo

La acusación, presentada tras una investigación criminal, señala que Ayala habría utilizado recursos oficiales para fines personales, lo que constituye un delito menor de mala conducta en el ejercicio del cargo. De ser declarado culpable, enfrenta hasta 9 meses de cárcel, multas que podrían alcanzar los 10,000 dólares, o ambas sanciones.

Rastreo secreto: 55 y 124 veces bajo vigilancia

La investigación revela detalles alarmantes. Una de las presuntas víctimas ingresó al sitio web Have I Been Flocked y descubrió algo perturbador: su vehículo había sido rastreado 55 veces mediante el sistema Flock Camera, una plataforma de reconocimiento de placas vehiculares utilizada por la policía.

Pero eso no fue todo.

La misma persona descubrió que su ex pareja —quien actualmente mantenía una relación con el oficial Ayala— también fue rastreada más de 124 veces entre el 26 de marzo de 2025 y el 26 de mayo de 2025.

Según la denuncia penal, Ayala habría utilizado el sistema mientras estaba asignado a la Estación del Distrito 2 del Departamento de Policía de Milwaukee, ubicada en el lado sur de la ciudad.

¿Uso indebido de poder?

De acuerdo con los documentos judiciales, el oficial presuntamente ingresó de manera reiterada las placas personales de su pareja y de su ex pareja en el sistema policial para conocer sus movimientos y ubicaciones.

Este presunto abuso de autoridad ha generado indignación y cuestionamientos sobre el acceso y control de las herramientas tecnológicas dentro de las agencias policiales.

Suspendido y con renuncia en negociación

Actualmente, Josue Ayala se encuentra suspendido mientras avanza el proceso judicial. Además, su renuncia al departamento estaría siendo negociada como parte de un acuerdo con la Fiscalía del Condado de Milwaukee.

El caso continúa en desarrollo y podría tener repercusiones significativas tanto para el oficial como para la confianza pública en el sistema policial.

⚠️ Esta es una historia en desarrollo.