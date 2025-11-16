¡Éxito Histórico en Madison College! Más de 30 Empleadores Ofrecen Miles de Puestos en la Feria de Empleo Comunitaria

Por La Comunidad News Online

Madison.- Madison College cerró su ciclo anual de ferias de empleo con un rotundo éxito en su cuarta y última edición de 2025. El evento se llevó a cabo el miércoles 12 de noviembre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en el Campus Goodman Sur (2429 Perry Street), atrayendo a una asistencia sin precedentes de la comunidad, tanto latina como no latina, en busca de oportunidades profesionales.

La feria contó con la participación de más de 30 mesas de empleadores de los sectores privado, público y sin fines de lucro, una cifra récord para el encuentro. Los asistentes tuvieron la oportunidad de acceder a información de primera mano sobre una extensa variedad de puestos vacantes. Entre los perfiles más solicitados se encontraban mantenimiento de edificios, conductores, personal escolar, guardias de seguridad, conserjes, profesores, médicos, enfermeras, constructores, cajeros, contadores y personal para empresas y organizaciones como US Cellular, Goodwill, Day Care y Senior Helpers.Recursos Clave para la Comunidad

Además de las ofertas de trabajo, la feria sirvió como un centro de recursos comunitarios. Estuvieron presentes instituciones sin fines de lucro como Catholic Multicultural Center, Centro Hispano, Joining Forces for Families, Latino Academy, Unidos, Colleague Access Navigators, Literacy Network y Veteran Services, ofreciendo apoyo y programas útiles a los participantes y sus familias.Propósito e Impacto: Mil Vacantes en la Región

Eliana Rodríguez y Nicole Sandoval, consejera y coordinadora de impacto comunitario de Madison College, respectivamente, confirmaron la misión principal del evento: “crear empleo para nuestros estudiantes, para que puedan avanzar en su carrera universitaria como profesionales, para nuestra comunidad y para los veteranos de este país”.

Las coordinadoras destacaron la magnitud de la demanda laboral en la zona. Compartieron que representantes de UW-Madison informaron sobre “más de mil puestos vacantes abiertos de todo tipo de trabajo” en la institución, subrayando la urgencia y variedad de talentos que se buscan.

Tras esta exitosa jornada, la próxima feria comunitaria de trabajo ya está programada para abril de 2026, manteniendo el firme compromiso del Madison College con el desarrollo profesional y la conexión de la comunidad con oportunidades significativas.

Edith Minehan, Nicole Sandoval, Ileana Rodriguez y Alejandro Riano

El evento también sirvió como recordatorio para llevar currículum y carta de presentación, indicando que los empleadores usaron códigos QR para facilitar la aplicación en línea. Se ofreció comida ligera, incluyendo tacos de El Pastor.