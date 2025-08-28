John Patterson será el nuevo Jefe de Policía de Madison: liderazgo con enfoque comunitario y basado en datos

La Junta de Comisionados de Policía y Bomberos (PFC, por sus siglas en inglés) seleccionó al Jefe Interino John Patterson como el próximo Jefe de Policía de la Ciudad de Madison, tras un proceso competitivo y deliberación pública. Como parte del procedimiento, la PFC emitirá una oferta condicional de nombramiento.

La alcaldesa Satya Rhodes-Conway felicitó a Patterson y resaltó la sintonía con un enfoque de seguridad pública integral y orientado por datos. Dijo que ha quedado impresionada por el liderazgo mostrado como jefe interino y por sus muchos años de servicio en MPD, y que espera seguir trabajando junto a él para “afinar un departamento ya sólido”.

Patterson, con 27 años en el Departamento de Policía de Madison, agradeció la confianza y reiteró sus prioridades: reforzar la relación y la confianza con la comunidad, fortalecer la policía comunitaria y los principios de justicia procesal, y asegurar que la toma de decisiones informada por datos y la solución efectiva de problemas sean la base de las operaciones diarias.

La PFC agradeció a todas las personas candidatas —en especial a las finalistas— y a la comunidad por su participación durante el proceso, que incluyó espacios de retroalimentación pública y entrevistas finales.

Lo que sigue: con la oferta condicional emitida por la PFC, el proceso administrativo continuará hasta la formalización del nombramiento y la transición completa de liderazgo en MPD.