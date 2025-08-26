Juan Corpus nombrado nuevo Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin

Fitchburg, Wis. — 26 de agosto de 2025. La Cámara de Comercio Latina de Wisconsin (WLCC, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente el nombramiento de Juan Corpus como su nuevo director ejecutivo a tiempo completo, marcando el inicio de una nueva etapa para la organización que impulsa y apoya a los empresarios latinos en todo el estado.

Corpus había sido designado como director interino en julio de este año, tras la jubilación del CEO de la Cámara. Ahora continuará en el cargo de manera permanente para asegurar la continuidad y el fortalecimiento de la misión de la WLCC.

“Estamos emocionados de confirmar a Juan como nuestro director ejecutivo,” expresó Marcio Sierra, presidente de la Junta Directiva de la WLCC. “Su liderazgo ya ha demostrado ser valioso en este periodo de transición, y confiamos en que su compromiso con la comunidad empresarial latina llevará a la Cámara hacia una nueva era de crecimiento e impacto.”

Experiencia y compromiso

Con más de 20 años de experiencia, Corpus ha dedicado su carrera a mejorar procesos, liderar equipos y promover la equidad. Antes de unirse a la WLCC, se desempeñó como Vicepresidente de Diversidad, Equidad e Inclusión en New North Inc., donde asesoró a organizaciones sobre estrategias de diversidad y colaboró con seis cámaras de comercio minoritarias en la creación de un centro digital de diversidad.

Su trayectoria incluye más de dos décadas en Humana, donde lideró más de 50 proyectos de mejora de procesos, optimizando más de 300 operaciones y aplicando la tecnología para mejorar la experiencia de los consumidores.

Un futuro con más oportunidades

Corpus señaló que su prioridad será seguir ampliando las oportunidades para emprendedores latinos en Wisconsin.

“He visto de primera mano el impacto poderoso que tiene el crecimiento de los negocios latinos en la economía de Wisconsin,” dijo Corpus. “Es un honor liderar esta organización y espero expandir el acceso y las oportunidades para cada empresario que servimos. Cuando los negocios latinos prosperan, Wisconsin prospera.”

La WLCC, fundada en 2003 en el Condado de Dane y ahora con alcance estatal, continúa ofreciendo programas de desarrollo empresarial, promoción y representación para asegurar un clima favorable donde los negocios latinos puedan crecer y fortalecer la economía de todo Wisconsin.