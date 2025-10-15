¡La Campaña “Abrigos para Niños” Supera las Expectativas en Madison!

La Comunidad News Online

Madison, WI.- Los organizadores de la campaña “Abrigos para niños” ” de este año celebran un éxito rotundo, superando las 4000 donaciones de abrigos para niños en Madison.

La generosidad de la comunidad, incluyendo 246 abrigos de la Lista de Deseos de Amazon y 240 de Colony Brands, ha sido fundamental.

News 3 Now, Klinke Cleaners, los Boys and Girls Clubs del Condado de Dane y Magic 98 (98.1 FM) agradecen a todos los que contribuyeron a mantener abrigadoss lod niños locales este invierno.

Se buscan voluntarios para ayudar a clasificar las donaciones y asistir el día de la distribución, que tendrá lugar el viernes 24 de octubre, de 4 a 6 p. m., en los Boys and Girls Clubs del Condado de Dane.