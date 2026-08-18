¡La Liga Latina de Madison entra en su recta final con partidos de infarto!

La Comunidad News Online

Equipo nicaraguence “Pinoleros”

Madison, Wisconsin.– El fútbol latino continúa haciendo vibrar a los aficionados de Madison, y la temporada de verano 2026 de la Chavita League se aproxima a su etapa decisiva. De los 20 equipos que iniciaron la competencia, actualmente quedan 10 escuadras en carrera por conquistar el campeonato.

Como parte de su misión informativa, La Comunidad News Online continúa dando cobertura a las jornadas futbolísticas de los fines de semana, con el propósito de mantener informados a sus lectores sobre los encuentros, resultados y protagonistas de este apasionante deporte.

Pinoleros protagoniza una remontada espectacular

Uno de los encuentros más emocionantes de la jornada fue el protagonizado por San Marcos, integrado por jugadores latinos y afroamericanos, y Pinoleros, conformado principalmente por futbolistas de origen nicaragüense.

El encuentro fue digno de un partido de eliminación directa y, prácticamente, no fue apto para cardíacos.

Equipo “San Marcos”

San Marcos comenzó el partido con apenas ocho jugadores en cancha, pero, lejos de intimidarse, tomó la iniciativa y logró ponerse arriba 2-0 durante la primera mitad. Todo parecía indicar que tenía el control del encuentro y que se encaminaba hacia una importante victoria.

Sin embargo, Pinoleros regresó al segundo tiempo con una actitud completamente diferente. El conjunto nicaragüense adelantó sus líneas, incrementó la presión ofensiva y comenzó una impresionante remontada que terminó cambiando por completo el rumbo del partido.

Con un fútbol ofensivo y aprovechando la velocidad de sus atacantes, Pinoleros consiguió marcar tres goles consecutivos para darle la vuelta al marcador y terminar imponiéndose 3-2 sobre San Marcos.

Una remontada que hizo vibrar a la afición

El espectáculo no estuvo solamente dentro del terreno de juego. Las acciones fueron acompañadas por una numerosa y entusiasta afición, integrada por hombres y mujeres que alentaron constantemente a sus respectivos equipos.

Los delanteros que se desempeñaron por las bandas, tanto por la izquierda como por la derecha, fueron protagonistas de varias jugadas de gran velocidad, demostrando que en el fútbol moderno la rapidez y la presión ofensiva pueden cambiar un partido en cuestión de minutos.

San Marcos llegó a sentirse ganador después de dominar buena parte del encuentro, pero el fútbol volvió a demostrar una de sus grandes verdades: los partidos se ganan con goles y no con pronósticos.

La remontada de Pinoleros dejó además una lección futbolística: atacar con decisión, sin descuidar la defensa, puede ser determinante cuando un equipo necesita cambiar el destino de un partido.

La lucha por el campeonato entra en su etapa decisiva

Con la competencia acercándose a su definición, cada jornada adquiere mayor importancia. Los equipos saben que cualquier error puede significar la eliminación y que cada gol puede ser determinante para continuar con vida en la lucha por el título de verano 2026.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, las semifinales están programadas para el sábado 26 de septiembre, de 4:00 a 6:00 p.m., en Warner 1, mientras que la gran final se disputará el sábado 3 de octubre, a las 6:00 p.m., en Warner 1.

Todo está preparado para una recta final cargada de emociones, goles y sorpresas. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué equipo levantará finalmente el trofeo de campeón del verano 2026?

Programación de la Jornada 15 de 18

Domingo 23 de agosto – Door Creek Park

Campo #1

11:00 a.m. — Santos vs. Restos del Mundo

1:00 p.m. — Nacional vs. Deportivo San Marcos

3:00 p.m. — Patricia’s Market vs. 608 FC Madison

5:00 p.m. — Ave Fénix Soccer FC vs. Zorros

Campo #2

11:00 a.m. — Real Steli vs. Deportivo La Rica

1:00 p.m. — BFG Elite United vs. Unión Cárdenas

3:00 p.m. — Pinoleros FC vs. Nicaragua FC

Con solo unas jornadas por disputar, la Chavita League entra en su momento más emocionante. Los equipos ya no tienen margen para especular: cada partido puede ser una final y cada gol puede cambiar la historia del campeonato.