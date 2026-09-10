Moda con Causa en Madison: Un Ahorro Inteligente que Multiplica Sonrisas

De las compras del hogar a la protección animal: cómo el ahorro de las familias latinas transforma la comunidad

El arte de hacer rendir el presupuesto

Con la llegada del otoño a Madison, los vientos frescos recuerdan que es momento de renovar el armario y equipar el hogar para la nueva temporada. Para Roxana, madre soltera de tres pequeños inquietos, este cambio de estación solía venir acompañado de cierta preocupación financiera. La ropa crecía más rápido que el presupuesto, y los gastos cotidianos no daban tregua.

Roxana con su mamá doña Carmen y su hija Dorita

—“¿Cómo voy a vestir a mis hijos este invierno sin descuidar las demás cuentas?”, se preguntaba mientras revisaba los abrigos del año pasado.

La respuesta llegó de boca de una buena amiga mientras compartían un café: el valor del ahorro inteligente radica en saber dónde buscar.

—“Roxana, ¿no te enteraste? La tienda de segunda mano del Dane County Humane Society anunció su gran venta especial: ¡un 20% de descuento en TODA la tienda del 14 al 20 de septiembre de 2026!”

Hallazgos en Thrift West y una razón para celebrar

Sin dudarlo, Roxana tomó el autobús con dirección a la sucursal West, ubicada en 6904 Watts Rd. Al cruzar la puerta, la variedad de artículos de calidad la sorprendió. Entre los percheros encontró rápidamente un elegante vestido azul oscuro con finos bordados para su hija, seguido de una chaqueta gris acompañada de una camisa roja y corbata para su hijo.

Pero la búsqueda no terminó ahí. En la sección de prendas especiales, un hermoso vestido de gala atrapó su mirada. Pensó de inmediato en su sobrina Fabiola, quien pronto celebraría sus quince años. “Con este 20% de descuento en toda la tienda, Fabiola lucirá espectacular sin que mi hermana ponga en riesgo su presupuesto”, pensó emocionada.

Un toque de estilo en Thrift East

En paralelo, su vecino Eraclio, un joven estudiante de preparatoria, acudió a la sucursal East en 5231 High Crossing Blvd. Con el objetivo claro de no gastar de más, navegó por los pasillos hasta encontrar trajes formales con un corte impecable, dignos de una boutique de alta gama.

Se visualizó de inmediato en su baile de Prom dance, impecable y seguro, pero sobre todo orgulloso de haber cuidado su economía para guardar fondos para los regalos navideños de su familia.

Un descuento que deja huella

Para la comunidad latina de Madison, la economía del hogar no implica sacrificar calidad ni estilo; se trata de tomar decisiones con propósito. Lo más valioso de esta jornada de compras es que cada dólar ahorrado por Roxana y Eraclio tiene un doble impacto positivo: además de proteger la economía familiar, el 100% de las ganancias generadas del 14 al 20 de septiembre de 2026 se destinarán al cuidado y rescate de los animales necesitados en el refugio local.

✨ ¡Tú también puedes ser parte de esta historia!

Del 14 al 20 de septiembre, visita DCHS Thrift Store en cualquiera de sus dos ubicaciones:

📍 Thrift West: 6904 Watts Rd

📍 Thrift East: 5231 High Crossing Blvd

⏰ Horarios: Martes–Sábado: 11 am–7 pm | Domingo–Lunes: 11 am–5 pm

🛍️ 20% de descuento en TODA LA TIENDA — vestidos para quinceañera, trajes de Prom, moda para niños, adultos y artículos para el hogar.

💚 Recuerda: Todos los fondos recaudados ayudan directamente a los animales necesitados del refugio.

🌐 Sitio web:giveshelter.org/thrift

Facebook: https://www.facebook.com/GiveShelter/