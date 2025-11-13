Mujeres Latinas y de Color Comparten Historias de Superación Económica en el Evento Anual de ¡Yo Quiero Dinero! en Madison

La Comunidad News Online

Foto parcial de los participantes en el evento

Madison.- La organización ¡Yo Quiero Dinero! celebró su evento anual el sábado 8 de noviembre de 2025, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Teatro MyArts (1055 Mifflin St) de Madison.

El encuentro, organizado por Midwest Mujeres LLC, liderada por Araceli Esparza (ejecutiva) y Paola Steinhorst (miembro de la mesa directiva), tuvo como finalidad principal que mujeres latinas y de color narraran sus experiencias y compartieran historias auténticas de supervivencia económica, fomentando así la comprensión y la solidaridad dentro de la comunidad.

Foto parcial del público asistente al evento

Ocho mujeres emprendedoras de pequeñas empresas participaron en el escenario para contar sus vivencias a una numerosa audiencia. Las panelistas fueron: Olivia Buenrostro-Soto, Gina Guerrero, Stephanie Habeck, Jenise Judon, Francelia Lara, Aida Leflore, Tennisha Loggins y Stephany Penate. Cada una de estas mujeres extraordinarias ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra comunidad, y el evento brindó una oportunidad para unirse y apoyarlas en sus inspiradoras trayectorias.

Araceli Esparza y Aida Leflore Aida Leflore y Paola Steinhorst

La oradora principal de este año fue Jamie Perez, fundadora de Beyond Words Productions y ex reportera de WISC-TV. Perez ha sido reconocida con prestigiosos galardones, incluyendo el Do Good Wisconsin Business Impact Award (2023), el In Business Executive Choice Award – Ganadora de Bronce (2024) y el NAWBO Outstanding Women Leader Award: Logros Contra Todo Pronóstico (2025). Su carrera se ha centrado en ayudar a organizaciones a compartir historias conmovedoras que generen conexión y cambio. En su discurso, llevó a la audiencia en un poderoso viaje a través de su propia vida: cómo sobrevivió al abuso y las dificultades financieras, cómo comenzó de nuevo en otra parte del país y, finalmente, cómo convirtió los obstáculos en oportunidades, el dolor en propósito y los reveses en peldaños hacia el futuro. Con una honestidad y resiliencia conmovedoras, Perez recordó a la audiencia que, sin importar de dónde vengan o lo que hayan sufrido, tienen el poder de reescribir su historia.