¡Oportunidad Dorada en la Construcción! El Programa de Aprendizaje de Waunakee Marca Récord ante la Creciente Demanda de Oficios

MADISON, Wisconsin— El programa de aprendizaje del Distrito Escolar de Waunakee está experimentando un crecimiento sin precedentes, reflejando un cambio de mentalidad entre los estudiantes que priorizan las habilidades prácticas y los salarios altos sobre la ruta universitaria tradicional de cuatro años. En 2025, el distrito registró su mayor número de colocaciones estudiantiles con empleadores locales.1

Este auge se produce en un momento crucial, cuando aproximadamente uno de cada cuatro estadounidenses cuestiona el valor de un título universitario de cuatro años si implica endeudamiento. Estudiantes como Sydney Kasin, una estudiante de último año de la Escuela Secundaria Waunakee, están eligiendo activamente los oficios. Kasin divide su tiempo entre las aulas y las obras de construcción como aprendiz de carpintería.1

“Realmente quería usar mis manos y ver lo que construía en lugar de estar sentada en una oficina todos los días”, explicó Kasin, añadiendo que la capacitación práctica le está proporcionando habilidades útiles para la vida y claridad sobre su futuro profesional. “Me costaba decidir qué iba a hacer con mi vida… No sabía qué quería estudiar en la universidad”.1

Crecimiento del Programa y Filosofía Educativa

Actualmente, Waunakee cuenta con 13 estudiantes matriculados en programas de construcción que cubren áreas como carpintería, electricidad y plomería. Michelle McGlynn, quien supervisa los programas de Educación Profesional y Técnica (CTE) del distrito, confirma que el interés está en alza. “La demanda está creciendo. Hay interés por parte de familias y estudiantes que valoran un entorno laboral como este,” dijo McGlynn.1

McGlynn enfatiza la importancia de la autonomía en la toma de decisiones profesionales, animando a los jóvenes a buscar su propio camino. “Soy la persona que se sienta frente a ellos y les dice: ‘Dejen de pensar en lo que sus padres podrían querer, ¿qué quieren hacer con su vida?'”.1

La Necesidad Crítica de la Industria

El creciente interés estudiantil es una respuesta directa a una necesidad urgente de mano de obra cualificada. La Asociación de Constructores y Contratistas (ABC) estima que la industria de la construcción debe atraer a más de 400,000 nuevos trabajadores para satisfacer la demanda nacional.1

Kelly Tourdot, presidenta de ABC Wisconsin, señaló que la industria está envejeciendo y necesita reemplazos para la fuerza laboral que se jubila. Además, destacó los atractivos incentivos financieros del aprendizaje:1

Salario Inicial Promedio: Aproximadamente $18.50 por hora para un aprendiz en el condado de Dane.1

Salario Post-Programa: Los salarios superan los $43 por hora tras completar un programa de tres a cinco años.1

“Realmente, el límite para ingresar a la industria de la construcción es infinito. Excelentes salarios, sin deudas derivadas del programa de aprendizaje,” afirmó Tourdot.1

La escasez de talento cualificado afecta directamente a las empresas. Al Boettcher, de Vogel Construction, explicó el impacto en las operaciones: “Cuando escasean los artesanos y los oficios cualificados, es difícil terminar los trabajos a tiempo. Es así”.1

Cómo Empezar

Los estudiantes interesados ​​en iniciar una carrera profesional en los oficios deben:1

Identificar un oficio específico, como carpintería, plomería, electricidad o climatización (HVAC).1

Poseer un diploma de secundaria o su equivalente.1

Solicitar empleo a través de contratistas, sindicatos o comités de capacitación. Wisconsin también ofrece un programa certificado de preaprendizaje a través del Departamento de Desarrollo Laboral del estado.1