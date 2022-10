¿Qué está en juego en la carrera por la gubernatura de Wisconsin?

El gobernador demócrata, Tony Evers, ha vetado gran parte de la agenda legislativa del Partido Republicano. Si pierde ante Tim Michels en noviembre, ¿Wisconsin será el próximo Florida?

Por Dylan Brogan y traducido del inglés al español por LCNews

Tim Michels, Candidato para gobernador de Wisconsin

Madison.’ Frente a miles de simpatizantes en un mitin en Green Bay, Tim Michels expuso lo que está en juego en las elecciones de 2022. El candidato republicano a gobernador de Wisconsin – dijo – que saltó a la carrera porque el país está en “la pendiente resbaladiza hacia el socialismo.”

“Se está encubriendo detrás de CRT y BLM y desfinanciando a la policía”, dijo Michels en el evento del 18 de septiembre, refiriéndose a la teoría crítica de la raza y al movimiento Black Lives Matter. “Pero sabemos que gente como George Soros y los liberales de extrema izquierda quieren derribar el Estados Unidos que tú y yo conocemos y amamos. No vamos a dejar que eso suceda. Vamos a vencer a Tony Evers”.

El magnate de la construcción de 60 años desapareció de la política de Wisconsin después de perder su intento de derrocar al senador estadounidense Russ Feingold, el titular demócrata, en 2004. Michels ingresó tarde a la carrera primaria republicana de 2022 y no se declaró hasta abril, meses después. Pero armado con el codiciado respaldo del expresidente Donald Trump y capaz de gastar millones de su propia fortuna personal cubriendo las ondas de radio con anuncios, Michels se ganó rápidamente la base republicana del estado. Venció a la ex vicegobernadora Rebecca Kleefisch, una vez asumida como la favorita, por 5 puntos.

¿Cuál es el discurso de Michels para el electorado en general? Identificó tres prioridades para la multitud de Green Bay: firmar proyectos de ley de “integridad electoral” generados por afirmaciones infundadas de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas; crear competencia en la educación pública K-12 a través de la “elección escolar universal”; y apoyando a la aplicación de la ley orgullosamente “respaldando el azul”. Sin ironía, Michels se comparó con Trump justo después de prometer “defender el estado de derecho”.

“No tenía que postularme para gobernador. Donald Trump no tuvo que postularse para presidente. Pero él quería drenar el pantano. Descubrimos que es un pantano realmente grande”, dijo Michels. “Afortunadamente, tenemos una Legislatura republicana en Madison y todas esas cosas de las que hablé, podemos hacerlas y las haremos…. Quiero hacerlo en los primeros 20 días. Uno, porque ese es el tipo de líder que soy, hago las cosas rápidamente. Y dos, si quieren protestar como lo hicieron en el Acto 10, pueden hacerlo en Madison a fines de enero cuando hace 8 grados de temperatura afuera”.

Michels, a través de su campaña, se negó a ser entrevistado para este artículo. Su portavoz de campaña proporcionó una declaración escrita del candidato, presentando a Evers como un líder débil con una agenda liberal radical.

“Tony Evers le ha fallado a nuestro estado. La inflación está aplastando familias, asesinos brutales están siendo liberados en nuestras comunidades y nuestro sistema educativo está fallando. Evers tuvo su oportunidad y puso a Wisconsin en el camino equivocado: cerrar negocios exitosos y dejar que las ciudades de Wisconsin ardieran. Se le acabó el tiempo”, escribe Michels. “Soy un líder que sabe identificar y resolver problemas. Desde el ejército hasta el sector privado, he ayudado a liderar grupos grandes y diversos de personas para hacer grandes cosas. Me postulo para lograr una economía más sólida, comunidades más seguras y mejores escuelas, para todo Wisconsin”.

La realidad política en el futuro de Wisconsin no está entre rojo y azul. Es casi seguro que los republicanos mantendrán el control de la Asamblea y el Senado estatales. La opción para los votantes en noviembre es devolver el control total del gobierno estatal al Partido Republicano bajo Michels, allanando el camino para que los republicanos promulguen más recortes de impuestos, cambien el sistema educativo del estado y cambien la forma en que se administran las elecciones en Wisconsin, o elegir un demócrata que tendrá que compartir el poder con una legislatura controlada por el Partido Republicano. Michels, si gana, tendrá la oportunidad de promover una agenda conservadora audaz con pocos obstáculos. Evers, si es reelegido, tendrá que seguir confiando en su herramienta política más poderosa: el veto.

Los republicanos de Wisconsin están acostumbrados a tener el control. La Legislatura ha tenido sólidas mayorías republicanas durante los últimos 12 años, incluidos ocho años con un ejecutivo republicano a la cabeza. En sus dos mandatos a partir de 2011, el exgobernador Scott Walker paralizó la capacidad de los trabajadores del sector público para negociar colectivamente, convirtió a Wisconsin en un estado con “derecho al trabajo”, amplió el programa de vales escolares e introdujo la “identificación de votantes” en las urnas. . Walker y sus aliados en la Legislatura redujeron los impuestos 50 veces. Eso redujo los ingresos del estado en $1.7 mil millones solo en el año fiscal 2017. Según el Proyecto de Presupuesto de Wisconsin, “la parte del león fue para los residentes de Wisconsin con los ingresos más altos”. Las reformas fiscales de Walker se lograron recortando la ayuda a los gobiernos locales, las escuelas y el Sistema UW. En 2018, los votantes expulsaron a Walker por un margen muy estrecho. Evers no superó el 50 por ciento del total de votos emitidos y fue elegido gobernador por solo 30.000 votos.

Con los republicanos a cargo de la Legislatura de Wisconsin, el primer mandato de Evers se puede definir tanto por lo que ha detenido como por lo que ha defendido. Ha vetado más proyectos de ley en los últimos dos años que cualquier gobernador de Wisconsin en el último siglo. Esto incluye más de una docena de proyectos de ley de “integridad electoral”, muchos de los cuales harían más difícil emitir un voto en Wisconsin. Antes de que la histórica decisión de la Corte Suprema de EE. UU. Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization declarara ilegales los abortos en Wisconsin, Evers vetó 11 proyectos de ley diseñados para limitar el acceso a la atención de la salud reproductiva. Vetó un proyecto de ley de educación que habría eliminado los límites de ingresos en los vales para escuelas privadas. El gobernador también anuló cuatro proyectos de ley respaldados por el Partido Republicano que hacían más fácil portar un arma oculta. En 2019, Evers usó su autoridad de veto parcial sobre el presupuesto estatal para destinar $65 millones adicionales a la educación K-12.

Tony Evers, candidato para reelección de gobernador de Wisconsin

Evers, en una entrevista telefónica con isthmus, dice que no le gusta su papel como vetador en jefe.

“Sí, es frustrante ser el portero. Aunque creo que muchos votantes lo aprecian porque es un papel muy importante”, le dice Evers a Isthmus. “Dios sabe cómo se vería Wisconsin si no tuviera ese veto. Ha ayudado a contener algunas situaciones que, francamente, no creo que sean lo mejor para la gente de Wisconsin y no son coherentes con los valores de Wisconsin”.

¿Cómo ha avanzado Evers sus propias prioridades legislativas? Los republicanos ni siquiera debatirán sus propuestas, y mucho menos permitirán una votación. El gobernador ha convocado ocho sesiones especiales en su primer mandato. Uno pidió a los legisladores que modernizaran el obsoleto sistema de seguro de desempleo del estado. Otro habría ampliado el acceso a BadgerCare y le habría ahorrado al estado $600 millones al aceptar fondos federales para atención médica asequible. Evers ha tratado de aumentar los fondos para la educación, aprobar reformas de aplicación de la ley e invertir en comunidades rurales a través de su poder para convocar la Legislatura. Todas estas sesiones especiales duraron solo unos segundos, y los líderes republicanos las dieron de entrada y salida sin comentarios. En septiembre, Evers convocó a una sesión especial el 4 de octubre para que los votantes decidieran si revocar la prohibición del aborto del estado de 1849 a través de una enmienda constitucional. Una vez más, los republicanos terminaron la sesión sin tomar medidas.

La gran mayoría de los proyectos de ley de los demócratas en la Legislatura han recibido un tratamiento similar por parte de los legisladores republicanos. Solo el 2 por ciento de los proyectos de ley demócratas en la Asamblea han recibido una audiencia en los últimos dos años.

Además de lo que ha podido bloquear, Evers cita “arreglar las malditas carreteras” como un logro y cumplimiento de una de sus promesas de campaña de 2018. El gobernador también se jacta de haber destinado más de mil millones de dólares a pequeñas empresas y granjas familiares. Esto incluye el “Programa de recuperación de Main Street” del gobernador, cuyo objetivo es ayudar a los centros de todo el estado. El programa, financiado con dólares federales, ha otorgado subvenciones de hasta $10,000 a miles de pequeñas empresas en los 72 condados que han abierto o se han expandido en tiendas vacías.

Fueron millones menos de lo que propuso en sus presupuestos ejecutivos, pero Evers también pudo lograr dos tercios de la financiación estatal de las escuelas públicas, que era la norma en la década de 1990 y principios de la de 2000. Los republicanos esencialmente mantuvieron estable la financiación de las escuelas en el último presupuesto estatal. Pero debido a los miles de millones en ayuda federal por la pandemia para las escuelas, Evers puede decir que logró el nivel de financiación de dos tercios por primera vez en 18 años. Pero ese dinero federal no estará disponible en el futuro.

Evers se apresura a agregar que ha firmado más proyectos de ley de los que ha vetado. Y el gobernador ha recibido apoyo bipartidista en algunos temas, como ampliar el acceso de banda ancha a más de 350.000 hogares. Pero dice que mantener a la Legislatura bajo control debería ser una consideración importante para los votantes que se dirigen a las urnas.

“Vamos a tener una Legislatura republicana. Hay 120 proyectos de ley que veté y creo que todos y cada uno de ellos serán devueltos y aprobados si no estoy allí para jugar de portero”, dice Evers. “El sistema de creencias de Michels está en línea con la Legislatura, por lo que no habrá vetos de su parte. Soy ese punto de equilibrio”.

El presidente de la Asamblea Robin Vos (R-Burlington) y el líder de la mayoría del Senado Devin LeMahieu (R-Oostburg) no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. Sin embargo, el representante Tyler August (R-Lake Geneva), el orador pro tempore del Partido Republicano, accedió a una entrevista telefónica con Isthmus. Él culpa a Evers por la falta de cooperación entre la oficina del gobernador y la Legislatura.

“Espero volver a una situación en la que realmente tengamos una relación de trabajo con el gobernador. Eso es algo que no hemos tenido con Tony Evers y creo que el estado está mucho peor por eso”, dice August. “Nos culpa porque no le permitimos presentar su agenda liberal extrema. Claramente no le importa hacer las cosas. Necesitamos un gobernador que esté interesado en hacer avanzar las cosas en lugar de jugar a la política todo el tiempo”.

Según el sitio web de su campaña, Michels trabajaría para reducir los impuestos sobre la renta corporativos e individuales “para atraer y retener más talento en Wisconsin”. Apoya el aumento de las inversiones en capacitación técnica vocacional y quiere “aumentar las oportunidades” para que los estudiantes de K-12 se inscriban en aprendizajes para jóvenes y pasantías prácticas. Michels también quiere crear nuevas penas mínimas obligatorias para los delincuentes que poseen armas. El candidato republicano también se comprometió a reemplazar la Institución Correccional de Green Bay con una instalación más moderna y más grande.

Cuando se le preguntó sobre su agenda, Evers dice que quiere ser realista sobre lo que puede aprobar con los legisladores republicanos que aún controlan la Asamblea y el Senado estatales.

“Me encantaría poder aprobar algunos proyectos de ley que nos saquen de este dilema con el derecho al aborto. Pero, obviamente, eso no va a suceder”, dice Evers, “[los votantes] quieren una buena infraestructura, quieren buenas carreteras, quieren un buen sistema educativo, ya sea republicano, demócrata, independiente… así que eso es en lo que me he centrado en el pasado y continuará enfocándose en”.

Evers dice que si es reelegido, cree que puede convencer a suficientes republicanos para que apoyen la legalización de la marihuana, a lo que Michels le dijo a WTAQ-AM (1360) de Green Bay que se opone.

“Ahora, ese podría no ser el proyecto de ley o el problema más importante. Pero hay mucha gente en el estado de Wisconsin que cree que tener la oportunidad de usar la marihuana de forma medicinal es importante para ellos”, dice Evers, quien también apoya un proyecto de ley para el uso recreativo. “Y realmente no hay ninguna razón por la que no podamos hacer eso”.

De todas las carreras para gobernador de este año, la de Wisconsin se perfila como una de las más caras del país. Según AdImpacto, a fines de septiembre, Evers y sus aliados demócratas habían gastado casi $38 millones de dólares y Michels y sus aliados habían gastado $16 millones. La carrera para gobernador de Wisconsin también parece estar en un empate. Las encuestas de septiembre de Emerson, Siena College, Civiqs y Marquette Law School muestran que Evers lidera por uno o dos puntos.

En cuanto a los temas, Evers está más alineado con los votantes que Michels, al menos según las encuestas. El sesenta y cinco por ciento de los votantes registrados encuestados por la Facultad de Derecho de Marquette en septiembre confían mucho o algo en los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Michels no dice directamente que las elecciones de 2020 fueron robadas, pero tampoco está contrarrestando los mensajes de Mar-a-Lago.

“Estoy realmente entusiasmado con esto. No somos un país del tercer mundo. No somos una república bananera. Estos son los Estados Unidos de América”, dijo Michels en el mitin de Green Bay. “Los votos son sagrados. Su voto es sagrado. Y tendremos integridad electoral aquí en Wisconsin”.

En gran parte a través de demandas, los republicanos ya han dificultado votar en Wisconsin y gastaron más de 1 millón de dólares de los contribuyentes en una investigación que no logró producir ninguna evidencia de fraude electoral generalizado en 2020. Los hallazgos de la edición de 2022 del ‘Costo’ de Voting Index, un estudio académico no partidista destacado por The New York Times, encontró que solo Arkansas, Mississippi y New Hampshire tienen un acceso más estricto a las urnas que Wisconsin.

Michels afirma que las escuelas públicas “no están funcionando” y que “detendrá la CRT [teoría crítica de la raza] y volverá al ABC”. Sin embargo, el 61 por ciento de los votantes dice estar satisfecho con las escuelas públicas de su comunidad y el 51 por ciento apoya aumentar el gasto en educación K-12 en lugar de reducir los impuestos a la propiedad. Evers ha pedido que se inviertan $ 2 mil millones del superávit proyectado récord de $ 5 mil millones en las escuelas públicas. Michels ha dicho que quiere poner el excedente “de nuevo en su bolsillo”.

“La llamada de Tony Evers y DPI siempre es: no es suficiente, necesitamos más, siempre más. Más, más, más”, afirma Michels en el sitio web de su campaña. “Es una mentalidad que debe ser desafiada”.

Michels cree que la competencia es la respuesta y apoya expandir la “elección de escuela” a todo el estado, lo cual es popular entre los votantes. Una encuesta de abril de 2022 de la Facultad de Derecho de Marquette encontró que el 58 por ciento de los votantes apoya “permitir que todos los estudiantes en todo el estado usen cupones financiados con fondos públicos para asistir a escuelas privadas o religiosas si así lo desean”. Evers se opuso a la expansión del programa estatal de opciones escolares cuando era superintendente estatal de instrucción pública y vetó proyectos de ley de opciones escolares como gobernador.

Tanto en el muñón como en sus anuncios, Michels acusa a Evers de “criminales mimos”. Un anuncio de la Asociación de Gobernadores Republicanos acusa a Evers de liberar a “algunos de los peores asesinos en la historia de Wisconsin”. Los votantes están preocupados por el crimen. En la encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette publicada en septiembre, el 88 por ciento respondió que estaba muy o algo preocupado por la delincuencia. Pero, paradójicamente, el 76 por ciento también se siente seguro en sus actividades diarias. Michels habla con frecuencia sobre el despido de “fiscales de distrito de captura y liberación”, destacando al fiscal de distrito del condado de Milwaukee, John Chisholm. También apoya un proyecto de ley vetado por Evers que reduciría la ayuda a los gobiernos locales que “desfinancian a la policía”.

Ha habido más de un anuncio acusando a Evers de apoyar el movimiento de “desfinanciar a la policía”. Pero, ¿las ciudades realmente están recortando los presupuestos policiales? Un informe de 2021 del Foro de Políticas de Wisconsin no partidista encontró que la financiación del departamento de policía ahora ocupa una mayor parte de los presupuestos locales que históricamente y suele ser el gasto más grande de un municipio. Pero antes de que Evers estuviera a cargo, según el informe, “todos menos 10 de los 72 condados de Wisconsin tenían al menos un municipio que redujo su presupuesto policial en 2019”.

“Los municipios de Wisconsin han estado operando bajo estrictos límites de impuestos a la propiedad durante más de una década y los ingresos intergubernamentales, principalmente ayuda del estado, también han disminuido como parte de los ingresos municipales generales durante ese período”, afirma el Foro de Política de Wisconsin “Algunos recortes a Informe de la policía anterior a las llamadas de desfinanciamiento”. “Incluso en buenos tiempos económicos, encontramos que cientos de gobiernos de pueblos, aldeas y ciudades en todo Wisconsin redujeron sus gastos en policías y bomberos en el año anterior al incidente de George Floyd y las protestas por la reforma policial. Eso sugiere que estas acciones pueden tener menos que ver con un intento deliberado de ‘desfinanciar a la policía’ y más con confrontar realidades fiscales desafiantes”.

Además de ignorar el grito de Evers para aumentar la ayuda de ingresos compartidos a los gobiernos locales, la Legislatura controlada por el Partido Republicano ha obstaculizado los esfuerzos del gobernador para reducir la violencia armada. La primera sesión especial convocada por Evers fue en 2019 e instó a los legisladores a aprobar una legislación universal de verificación de antecedentes y un proyecto de ley de “bandera roja” que otorga a los jueces el poder de quitarles las armas a las personas que se consideran una amenaza para ellos mismos o para los demás. Ambas medidas cuentan con un apoyo popular sustancial: 80 por ciento según algunas encuestas. Los republicanos cerraron la sesión especial sin tomar ninguna medida. En junio, Michels evadió las preguntas sobre si apoya estas medidas de control de armas.

Michels tampoco está hablando del aborto. Pero esa ha sido una línea de ataque frecuente de Evers y sus aliados demócratas. Solo el 30 por ciento de los votantes de Wisconsin apoya la reciente decisión de la Corte Suprema de EE. UU. que anuló Roe v. Wade, lo que podría decirse que volvió a poner en vigencia la prohibición estatal del aborto, aprobada en 1849. Durante décadas, Michels apoyó una prohibición total sin excepciones y dijo en agosto que su posición “refleja” la ley estatal de aborto de 173 años. Un mes después, Michels dijo que cambió de opinión sobre las excepciones por violación, incesto y la salud de la madre. Le dijo al presentador de programas de entrevistas conservador Dan O’Donnell que, de ser elegido, firmaría un proyecto de ley republicano que prohíba los abortos con esas excepciones.

“Soy pro-vida y no me disculpo por eso”, dijo Michels en The Dan O’Donnell Show de iHeart el 23 de septiembre. “Pero también entiendo que esta es una democracia representativa”.

A menos que esté hablando de las elecciones presidenciales de 2020. Michels “no descarto descertificar los resultados de Wisconsin de esa elección, lo cual es legislativamente imposible e inconstitucional. Solo pregúntele al presidente de la Asamblea Republicana, Vos.

Los legisladores republicanos no solo se han negado a considerar la mayoría de las propuestas de Evers, sino que el Senado de Wisconsin ha tardado deliberadamente en confirmar a docenas de secretarios del gabinete y personas designadas por Evers para las juntas estatales. Los secretarios de Evers han podido llevar a cabo sus funciones como secretarios designados sin confirmación oficial, pero eso le permite al Senado despedir efectivamente a los miembros del gabinete cuando lo consideren oportuno. Eso es lo que le sucedió a Brad Pfaff en 2019 cuando era el secretario designado del Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor (DATCP).

La negativa del Senado a confirmar las elecciones de Evers para importantes juntas estatales ha disminuido activamente su capacidad para influir en la política. Los seis designados de Evers para la Junta de Regentes de la UW han podido servir sin recibir la confirmación del Senado. Pero ese no ha sido el caso de la Junta de Recursos Naturales o la Junta del Sistema de Colegios Técnicos. A pesar de que sus términos han expirado, tres personas designadas por Walker se han negado a renunciar a la Junta del Sistema de Colegios Técnicos y una persona designada por Walker se ha negado a dejar la Junta de Recursos Naturales. Esta laguna fue declarada legal por jueces conservadores en la Corte Suprema de Wisconsin.

A pesar de estos hechos, August todavía responsabiliza a Evers por el partidismo hostil que se exhibe con frecuencia en el Capitolio.

“Cuando tuvimos un gobierno republicano unido durante ocho años, no teníamos ni cerca la división dentro del estado. Eso ha sido creado bajo Tony Evers. La gente agradeció la responsabilidad fiscal que estábamos implementando. Realmente ponemos a las personas a cargo de sus propios bolsillos”, dice August. “Si los votantes quieren más de eso, entonces Michels es la opción para ellos. Si quieren a alguien que siga luchando con la Legislatura en cada paso del camino y se interponga en el camino de las cosas que son buenas para la gente del estado, Tony Evers es su hombre”.

La representante Francesca Hong (D-Madison) usa un lenguaje más fuerte que Evers cuando habla de la oposición. Se refiere a los republicanos de Wisconsin como a “fascistas de MAG.”

“El fascismo de fuerza completa estará en su lugar sin el veto del gobernador Evers. El gobernador y los demócratas en la Asamblea estatal y el Senado estatal son las últimas tres líneas de defensa”, dice Hong, quien está ayudando a los candidatos demócratas a la asamblea en todo el estado con la esperanza de evitar que el Partido Republicano gane mayorías a prueba de vetos. “Los republicanos ya no son el partido del gobierno pequeño o la responsabilidad fiscal. Si no elegimos a Tony Evers, la libertad de amar y casarse con quien quieras está en juego. Está en juego la libertad de tener autonomía sobre el propio cuerpo. La democracia misma está en juego”.

Hong está más a la izquierda en los temas que Evers, representa el Istmo de Madison y es tres décadas más joven que el gobernador. Ella dice que el intento de Michels de pintar a Evers como un extremista político “supone que los votantes son estúpidos”.

“Evers es un ex maestro. Es un abuelo al que le encanta el pickleball. No es radical, pero quiere que todos puedan vivir su vida de la manera que quieran y ama este estado”, dice Hong. “Lo radical es que Michels se lanza en paracaídas desde una de sus mansiones de la costa este y lanza un montón de puntos de conversación fascistas de MAGA”.