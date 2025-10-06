Rate lanza primera app hipotecaria completamente en español para latinos en EE. UU.

Por La Comunidad News Online

Madison, WI.- La empresa de tecnología financiera Rate ha dado un paso histórico al lanzar la “Rate App” en español, convirtiéndose en el primer prestamista hipotecario de Estados Unidos en ofrecer una experiencia móvil totalmente en este idioma.

Foto de archivo

Esta iniciativa forma parte del Programa de Acceso Lingüístico, que desde 2022 ha procesado más de 20,000 solicitudes de hipotecas digitales de clientes hispanohablantes, mostrando la creciente demanda de soluciones financieras adaptadas cultural y lingüísticamente.

El CEO Victor Ciardelli destacó que la inversión en tecnología en español triplicó la fuerza de ventas latina y duplicó el volumen de préstamos en comunidades latinas. Por su parte, Arlyn Kalinski, SVP de Estrategias de Préstamos Justos y Equitativos, explicó que la app no es una simple traducción, sino un viaje completo en español diseñado para empoderar a los compradores en cada paso del proceso de propiedad de vivienda.

La aplicación permite a los usuarios buscar casas, solicitar hipotecas, seguir el estado de los préstamos, comunicarse con profesionales bilingües y acceder a contenido educativo, todo desde su teléfono móvil. Está especialmente dirigida a compradores “mobile-first”, ambiciosos y que representan el futuro de la propiedad de vivienda en EE. UU.

Para su lanzamiento, Rate ha iniciado una campaña nacional de marketing en español, con la meta de generar más de 30 millones de impresiones y conectar con los 60 millones de latinos en el país.

Con la Rate App, millones de hispanos podrán gestionar todo el proceso hipotecario desde sus dispositivos móviles, en su idioma y con apoyo profesional bilingüe, eliminando barreras históricas en el acceso a la vivienda.