Reflexión al Volante: La Peligrosa Racha de Arrestos en Dane County y sus Consecuencias

La Comunidad News Online

Calvin Barrett Dane County Sheriff

MADISON. – La Oficina del Sheriff del Condado de Dane informó este lunes sobre una intensa madrugada el domingo, en la que se arrestó o multó a cinco conductores por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI) en un lapso de apenas una hora y media. Todos los incidentes se registraron en el área metropolitana de Madison.

El primer incidente ocurrió aproximadamente a la 1:15 a. m. cuando agentes de la Oficina del Sheriff acudieron en apoyo al Departamento de Policía de McFarland. La alerta se generó por reportes de varios vehículos circulando en una zona de construcción cerrada al tráfico.

Dos sospechosos, ambos residentes de Madison, fueron detenidos por DUI. Neng Chang, de 44 años, fue arrestado por su cuarta infracción de DUI, un delito grave. Un segundo hombre de 25 años fue arrestado por su primera infracción. Las autoridades no revelaron la identidad de este último.

Veinticinco minutos después, alrededor de la 1:40 a. m., se registró un segundo arresto en la intersección de Femrite Drive y CTH AB, en la localidad de Cottage Grove. Allí, un conductor de 26 años, también de Madison, fue arrestado después de detener su vehículo en medio de la carretera. Enfrenta cargos por conducir ebrio y dos cargos menores adicionales por incumplimiento de fianza. Su identidad tampoco fue revelada.

El tercer incidente tuvo lugar cerca de las 2:24 a. m. en Middleton, en la Carretera Federal 12. Un hombre de 26 años de Sun Prairie fue sorprendido conduciendo su GMC Acadia en sentido contrario por los carriles hacia el este, aparentemente intentando cruzar la mediana. Fue multado por DUI (primera infracción) y varias otras infracciones de tránsito.

Finalmente, a las 2:40 a. m., en Cottage Grove cerca de Millpond Road, un hombre de 25 años de Madison fue multado. Sus infracciones incluyeron conducir a 96 km/h en una zona de 40 km/h y saltarse un semáforo en rojo. Su nombre permanece sin revelarse.

Ante esta serie de incidentes, el sheriff del condado de Dane, Kalvin Barrett, emitió una advertencia sobre los peligros del manejo bajo la influencia y elogió la labor de sus agentes.

«Cada decisión de conducir bajo los efectos del alcohol pone vidas en riesgo», afirmó Barrett. «Estos arrestos realizados por nuestros agentes representan posibles tragedias que se evitaron»