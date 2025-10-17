Un Corazón Roto: La Lucha de Ricky por la Vida

¡Ricky! Su nombre es tan dulce como su mirada, pero bajo su piel de cachorrito juguetón se esconde un destino cruel. Con tan solo once semanas de vida, este pequeño, llegado al Dane County Humane Society tras un viaje desde un refugio sobrepoblado, ya enfrentaba pruebas. Sí, los veterinarios curaron su tos y su piel, pero fue durante ese examen, bajo la luz de la clínica, que descubrieron la verdad que heló la sangre de todos: un soplo en su diminuto corazón.

¡Ay, Dios mío! Días después, el diagnóstico fue un golpe bajo: estenosis pulmonar. Una estrechez en la válvula, que obliga a su corazón a latir con una fuerza sobrehumana, ¡luchando por enviar sangre a sus pulmones! Sin cirugía, la vida de Ricky es una telenovela de sufrimiento: cansancio, desmayos, y el fantasma de una muerte súbita acechándolo en cada esquina. ¿Cómo puede un ángel tan pequeño enfrentar una traición tan grande de su propio cuerpo?

Ahora, refugiado en un hogar de acogida, es un torbellino de amor y travesuras. “Para verlo, nunca sabrías que se enfrenta a este defecto que amenaza su vida,” confiesa Lisa Bernard, su voz teñida de esperanza y desesperación. Pero la verdad es que necesita $7,850 para que su corazón pueda latir libremente.

¡Mujeres, amigas, madres! El 22 de octubre, justo cuando Ricky cumple cinco meses, tiene una cita con el destino en Illinois: una cirugía especializada. Una oportunidad de oro para que viva la vida activa y plena que todo cachorro merece. No lo dejemos solo en esta batalla. ¡Su vida está en nuestras manos!

Para apoyar a nuestro Ricky:

Donación en línea: https://donor.giveshelter.org/page/RICKY

https://donor.giveshelter.org/page/RICKY Fotos y Video de Ricky: https://flic.kr/s/aHBqjCuXBV

¡Dona por Ricky! Para que este corazón roto pueda sanar y latir fuerte por muchos años más.

¿No te rompe el alma pensar en el sufrimiento de este bebé? ¿Qué crees que es lo más difícil para la familia de acogida de Ricky en este momento?