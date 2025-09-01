¡Un Sábado Mágico en Familia en el Overture!

La temporada 2025/26 de Kids in the Rotunda trae música, risas y aventuras GRATIS para tus pequeños

Imagina un sábado por la mañana en Madison: el aire fresco del otoño, tus hijos con los ojos bien abiertos de emoción, y tú con café en mano pensando “¿qué haremos hoy?”. La respuesta llega como un regalo: Kids in the Rotunda, la serie gratuita del Overture Center que por generaciones ha llenado de alegría a familias enteras.

Del 27 de septiembre de 2025 al 25 de abril de 2026, cada sábado se convertirá en una aventura. Tres funciones de 45 minutos (9:30 a.m., 11 a.m. y 1 p.m.) traen artistas locales e internacionales al escenario redondo del Overture. Lo mejor: ¡no cuesta nada y está diseñado para que los niños menores de nueve años (y los adultos que los acompañan) vivan la magia del arte!

Entre tambores, cuentos y bailes del mundo

La temporada arranca con Black Star Drum Line (27 de septiembre), un espectáculo de percusión que hará vibrar hasta los zapatos de los más tímidos. ¿Alguna vez tus hijos quisieron ser parte de una banda de tambores? Aquí descubrirán que el ritmo se siente en el pecho antes de salir por las manos.

Y como el mundo cabe en un escenario, llegarán también los poderosos tambores japoneses de Beni Daiko (15 de noviembre), la energía brasileña de The Handphibians (13 de diciembre) y la fusión de ritmos africanos y brasileños con Drum Power (7 de febrero). Prepárate para ver a tus pequeños bailar como si nadie los estuviera mirando.

Historias que cantan y canciones que cuentan

Si tus hijos adoran cantar, aquí encontrarán voces que los guiarán por un viaje de culturas y emociones. La cantautora colombiana Angela Puerta (31 de enero) enseñará a los niños a tocar pequeños instrumentos mientras aprenden sobre la riqueza musical de su tierra natal.

Los hiphoperos de L.E.X (21 de febrero) rapearán sobre amabilidad, sueños y emociones, con letras que inspiran. Y los clásicos nunca faltan: Tom Pease (21 de marzo) regresa con su humor y canciones que hacen saltar y reír a todo el público.

Para los amantes del rock de los Beatles, la Madison Mystery Tour (4 de octubre) invita a subir al “submarino amarillo”, mientras que Birds of a Feather (8 de noviembre) celebran la amistad con melodías que unen generaciones.

Magia, animales y risas

Porque la infancia también es asombro, habrá espectáculos que mezclan fantasía y naturaleza. Zoozort (1 de noviembre) trae animales vivos para aprender de sus hábitats y habilidades. Magic Morgan & Liliana (24 de enero) envolverán al público con trucos y humor, y Mark Hayward (28 de febrero) mostrará que hasta un yo-yo o una ratonera pueden ser parte de un show hilarante.

Y para cerrar con ternura, el Lullaby Project (25 de abril) presentará canciones compuestas junto a familias locales para celebrar a los más pequeñitos.

Más allá del escenario

La magia no termina con los aplausos. Cada mes habrá transmisiones en vivo para quienes no puedan asistir, y actividades especiales como Art After Overture en la Biblioteca Pública de Madison, donde tus hijos podrán crear sus propias obras después del espectáculo. Además, algunas funciones incluirán sesiones de yoga familiar con little om BIG OM, perfectas para estirar, respirar y reír juntos.

Todas las funciones de la 1 p.m. contarán con interpretación en lenguaje de señas, haciendo del programa un espacio verdaderamente inclusivo.

Una cita que no querrás perder

Guarda las fechas en tu calendario, prepara los snacks favoritos de los niños y organiza tu sábado con tiempo. La entrada es gratuita, pero el recuerdo de ver a tus hijos cantar, bailar, sorprenderse y preguntar “¿cuándo volvemos?” no tiene precio.

Kids in the Rotunda no es solo una serie de espectáculos; es un espacio para crecer en familia, descubrir nuevas culturas y, sobre todo, compartir alegría. Y tú, mamá (o papá), también mereces un respiro divertido entre semana: este es el lugar perfecto.

✨ Tip de mamá: Llega un poco antes para conseguir buen lugar, y si te animas, quédate después para las actividades adicionales. Tu cámara se llenará de fotos, pero lo más importante quedará en la memoria de tus pequeños.

