!Águilas Negras! gana y enciende la pasión futbolera en el torneo de verano de la Liga de Latinos y Latinas de Madison.

La Comunidad News Online

Equipo “Aguilas Negras”

Madison.- En medio de un ambiente lleno de entusiasmo, la Liga de Latinos y Latinas de Madison inauguró el pasado domingo 24 de mayo el esperado Torneo de Verano 2026 en las canchas de Warner Field, al norte de la ciudad de Madison, Wisconsin.

El campeonato es organizado por el reconocido promotor deportivo Roberto Cuehue, cariñosamente conocido como el “Viejo Roberto”, quien desde hace varios años impulsa el fútbol comunitario tanto en los torneos de verano como de invierno, estos últimos desarrollados en el complejo deportivo de Index Road, en Fitchburg. Su labor ha sido clave para fomentar el deporte y la sana recreación entre niños, jóvenes y adultos de la comunidad latina de Madison.

Equipo “Chiminoz F.C.”

La Comunidad News Online, medio que durante años ha respaldado y difundido el deporte local en todas sus expresiones, estuvo presente el domingo 21 de junio para cubrir los partidos programados por esta Liga en las canchas Warner 1 y Warner 2.

El primer partido de la tarde fue disputado entre los equipos de Chiminoz F.C. y Manchester. Desde el pitazo inicial, “Chiminoz F.C. mostró amplio dominio del encuentro, imponiendo velocidad, precisión y contundencia ofensiva para terminar goleando por 5 -1. Manchester intentó reaccionar durante varios pasajes del compromiso, pero únicamente logró descontar con un gol solitario casi al final del partido.

En otro de los encuentros más atractivos de la jornada, ÁGUILAS NEGRAS integrado por jugadores de Nicaragua y Honduras se midió ante el equipo LA RETA. Ambos equipos alinearon jóvenes talentos de entre 16 y 21 años; sin embargo, fue el conjunto de Águilas Negras el que demostró mayor velocidad, técnica y contundencia frente al arco rival. El marcador final favoreció ampliamente a Águilas Negras por 3 -0 sobre el equipo La Reta.