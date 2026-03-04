De 45 años de prisión a una noche en el Waldorf

Mientras miles enfrentan redadas migratorias, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández salió libre tras un indulto presidencial y evitó custodia de ICE en un proceso que hoy genera preguntas incómodas.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández en 2021 y la fachada del Waldorf Astoria en Nueva York. Ilustración fotográfica de ProPublica. Fotos de Andy Buchanan – Pool/Getty Images y Plexi Images/GHI/UCG/Universal Images Group vía Getty Images.

LO QUE DEBES SABER

Condena: 45 años por narcotráfico en EE.UU.

Tiempo cumplido: menos de 4 años

Indulto presidencial: 1 de diciembre

Orden de detención migratoria (ICE): eliminada antes de su liberación

Traslado reportado: desde prisión federal en West Virginia hasta el Waldorf Astoria en Manhattan

REPORTAJE OPTIMIZADO

Mientras agentes migratorios realizaban arrestos en distintas ciudades del país, otra escena se desarrollaba lejos de las cámaras.

En una prisión federal de alta seguridad en West Virginia — conocida entre internos como “Misery Mountain” — el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández esperaba una llamada.

Horas después, ya no era un recluso.

El 1 de diciembre, el presidente Donald Trump le otorgó un indulto completo. Hernández había sido condenado en 2024 a 45 años de prisión por permitir que más de 400 toneladas de cocaína llegaran a Estados Unidos, según fiscales federales.

Había cumplido menos de cuatro años.

Pero lo que ocurrió después del indulto es lo que hoy genera tensión.

La condena

Durante años, Hernández fue aliado estratégico de Washington en temas migratorios y antidrogas. En 2012 impulsó reformas para permitir extradiciones hacia EE.UU.

Una década más tarde, él mismo sería extraditado.

Tras dejar el poder en 2022, fue arrestado en Honduras y enviado a Nueva York, donde un jurado federal lo declaró culpable. En junio de 2024 recibió una sentencia de 45 años.

Su abogado sostuvo que el caso dependía de testimonios de narcotraficantes buscando beneficios judiciales. Sin embargo, el veredicto se mantuvo firme.

Hasta el indulto.

La noche de la liberación

De acuerdo con una investigación publicada por ProPublica, Hernández tenía una orden activa de detención migratoria. Normalmente, eso significa transferencia inmediata a ICE al salir de prisión.

Pero esa noche, registros citados por el medio indican que funcionarios penitenciarios trabajaron durante horas para eliminar esa detención.

Poco después de las 11 p.m., la orden fue levantada.

En lugar de pasar la noche en un motel económico — práctica común cuando las liberaciones ocurren fuera de horario — fuentes consultadas por ProPublica señalaron que se activó un equipo táctico de cuatro agentes para trasladarlo a Nueva York.

El destino reportado: el Waldorf Astoria New York, donde habitaciones estándar superan los $1,000 por noche.

La Oficina Federal de Prisiones afirmó que no discute procedimientos de seguridad y que sus empleados no pueden otorgar trato preferencial.

El contexto político

El indulto fue anunciado dos días antes de las elecciones presidenciales en Honduras. En redes sociales, Trump expresó apoyo al candidato del Partido Nacional y advirtió sobre posibles consecuencias financieras para el país según el resultado.

La decisión generó críticas bipartidistas en el Senado estadounidense.

En Honduras, autoridades emitieron posteriormente una nueva orden de arresto contra Hernández por acusaciones de fraude. Según ProPublica, actualmente no existe una notificación roja activa de Interpol.

El paradero exacto del expresidente no es público. Él ha afirmado que regresar a Honduras pondría en riesgo su seguridad.

¿Y qué significa esto para Wisconsin?

En Wisconsin, comunidades inmigrantes han vivido auditorías, detenciones y procesos acelerados. Muchas familias enfrentan incertidumbre aun sin antecedentes penales.

Por eso el contraste pesa.

Un exmandatario condenado por narcotráfico sale libre sin proceso migratorio inmediato, mientras miles atraviesan sistemas estrictos y procesos complejos.

No es solo una historia internacional.

Es una historia sobre cómo se percibe la justicia.

Lo que está en juego

El poder presidencial de indultar es constitucional. No es ilegal.

Pero el impacto de cómo se ejerce ese poder trasciende fronteras.

En un momento de endurecimiento migratorio, la liberación de Hernández plantea una pregunta inevitable:

¿Se aplica la ley de la misma manera para todos?

Pregunta para nuestros lectores

En un país que promete igualdad ante la ley,

¿qué mensaje envía este caso a las comunidades inmigrantes?