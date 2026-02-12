De Bascom Hill al Escenario Mundial: Cómo un profesor de la UW se convirtió en la brújula histórica de Bad Bunny

Cuando el “Rey del Reggaetón” necesitó contar la verdadera historia de Puerto Rico ante una audiencia del nivel del Super Bowl, no llamó a Hollywood; llamó a Madison, Wisconsin.

MADISON, WI — Los gélidos vientos invernales de la capital de Wisconsin suelen sentirse a un mundo de distancia de los ritmos tropicales de San Juan. Sin embargo, este año, la distancia entre la colina de Bascom Hill y el Caribe desapareció con una sola llamada telefónica.

Mientras el mundo seguía zumbando tras el reciente Super Bowl y las electrizantes presentaciones de Bad Bunny, una revolución intelectual más silenciosa ocurría aquí mismo, en Madison. Jorell Meléndez-Badillo, profesor asistente de historia latinoamericana y caribeña en la Universidad de Wisconsin-Madison (UW), se encontró repentinamente en el centro de un fenómeno cultural global.

Todo empezó con un libro. Y terminó con millones de personas aprendiendo sobre la resistencia puertorriqueña a través de la lente de un académico que reside en el código de área 608.

Un encuentro de mentes: El académico y la superestrella

En diciembre pasado, Meléndez-Badillo recibió el tipo de propuesta con la que la mayoría de los académicos solo sueñan. Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio) y su equipo habían pasado tiempo leyendo el libro de Meléndez-Badillo de 2024, Puerto Rico: A National History. No solo les gustó; conectaron profundamente con él.

El equipo del rapero propuso una colaboración para el nuevo álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Necesitaban narrativas históricas para acompañar 17 videos musicales en YouTube: textos que aportaran alma y contexto a los ritmos. Meléndez-Badillo, un “gran fan” que ya había escrito artículos académicos sobre el cantante, no lo dudó.

Meléndez-Badillo: “Nunca en mi vida pensé que Bad Bunny ayudaría a que mi investigación llegara a audiencias tan amplias”. Foto por Aurora Santiago Ortiz.

“Dije que sí de inmediato”, recuerda Meléndez-Badillo. “El disco es un tributo a la cultura y la música puertorriqueña — una afirmación nacional frente al desplazamiento y la gentrificación”.

Trabajando con la rapidez de un productor en el estudio, el profesor compuso las reseñas para los 17 temas en apenas una semana. Cuatro días después, sus palabras estaban siendo leídas por millones.

Raíces locales, impacto global

Aunque Meléndez-Badillo es ahora un “profesor superestrella” con los medios internacionales tocando a su puerta, su corazón sigue ligado a las raíces de la clase trabajadora que definen su labor académica. Para él, escribir sobre Puerto Rico no se trata solo de fechas y batallas; se trata de la gente.

“Siempre me he guiado por las enseñanzas de mis abuelos”, afirma. “Quería escribir un libro que pudiera enseñarse en las aulas universitarias, pero que también se leyera fuera de la universidad; uno que fuera accesible para mis abuelos, que llegaron hasta cuarto y sexto grado”.

Esa accesibilidad es exactamente lo que llamó la atención de Bad Bunny. La historia que Meléndez-Badillo traza — desde las sociedades precolombinas hasta los movimientos feministas y queer de hoy — refleja el “momento político actual” del archipiélago. Al resaltar las luchas de la clase obrera y los impactos del colonialismo, el profesor proporcionó la “brújula intelectual” para el arte de Bad Bunny.

De los cañaverales al reggaetón

Las narrativas que Meléndez-Badillo redactó para los videos de YouTube no son notas al pie de página secas. Son historias vibrantes que cubren:

La conquista española de 1508.

La historia secreta de la bandera puertorriqueña.

Las huelgas en la industria azucarera.

La evolución de los estilos musicales afro-puertorriqueños, desde la bomba y la plena hasta la explosión mundial del reggaetón.

La respuesta ha sido, en sus palabras, “alucinante”. Profesores en Puerto Rico están incorporando estas colaboraciones en sus salones de clase, y el libro — que antes era un texto académico — ahora se agota en los aeropuertos y farmacias del Caribe.

¿Por qué Madison?

Bad Bunny (arriba) conectó con el libro sobre la historia de Puerto Rico del profesor de UW–Madison, Jorell Meléndez-Badillo, y luego colaboró con él en un nuevo álbum que encabeza las listas de éxitos. Foto por Amy Harris/Invision/AP.

Para la comunidad latina local en Madison, ver a un profesor de la UW colaborar con el artista más grande del planeta es un motivo de inmenso orgullo. Refuerza la idea de que Madison no es solo una ciudad universitaria; es un centro para las “mentes más brillantes” en estudios latinoamericanos.

“UW-Madison siempre fue el trabajo de mis sueños”, dice Meléndez-Badillo. “La universidad tiene una gran tradición de becas latinoamericanas y caribeñas… ahora estoy trabajando para expandir los estudios puertorriqueños en la UW”.

Mientras las luces del Super Bowl se apagan y la nieve sigue cayendo sobre State Street, el impacto de esta colaboración permanece. Para un profesor que se hizo historiador para compartir el conocimiento con el mundo, el viaje desde una oficina en Madison hasta un escenario global es un recordatorio de que la historia no está solo en el pasado: suena en nuestras pantallas y en nuestros audífonos todos los días.

“Nunca en mi vida pensé que Bad Bunny ayudaría a que mi investigación llegara a audiencias tan amplias, usando la plataforma más grande del mundo”, reflexiona Meléndez-Badillo.

En el corazón de Wisconsin, el espíritu de Puerto Rico nunca se había sentido tan cerca.