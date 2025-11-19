¡Éxito Rotundo! La Exhibición de Negocios de Madison 2025 de la Cámara de Comercio Latina Impulsa el Emprendimiento Local

La Comunidad News Online

Harry Salas y Gletsy Oliveros

Madison, Wisconsin.- La Cámara de Comercio Latina de Wisconsin (Cámara) culminó su calendario anual de eventos con un notable éxito al celebrar la “¡Exhibición de Negocios de Madison 2025!” El encuentro, que se llevó a cabo el pasado viernes 14 de noviembre de 4:00 p.m. a 7:30 p.m. en las instalaciones de la Cámara en 5262 Anton Dr, Fitchburg, Wisconsin, tuvo como propósito principal dar visibilidad y apoyo a los negocios de la comunidad latina y no latina.

“Lunaries” de Estela Rodriguez Gladys y Rafael Viscarra de La Comunidad News Online

La Exhibición se consolidó como una tarde vibrante de comunidad, creatividad y espíritu emprendedor, reuniendo aproximadamente entre 60 y 100 asistentes. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer a 24 dueños de negocios locales que expusieron una gran variedad de industrias, que incluyeron desde gastronomía y artesanías hasta servicios de viajes, marketing, salud, guarderías y fotografía, además de recursos comunitarios.

“Nube” Servicio de inmigración Foto parcial de negocios y el público asistente al evento

Juan Corpus, Director Ejecutivo, y Gabriela Villaycana, Directora Asociada de la Cámara de Comercio Latina de Wisconsin, coincidieron en destacar que el objetivo primordial del evento se cumplió al brindar un espacio de vitrina para los empresarios latinos. “Estamos terminando el año y lo queríamos hacer por lo grande, apoyándolos y dándoles la oportunidad de poder dar a conocer a la comunidad sus productos y servicios,” afirmó Corpus.

Foto parcial del público asistente al evento “Fresh Bloons”:Alejandro Puga, Juan F. Pavon y Michelle Pavon

El evento no solo fue una plataforma de exhibición, sino también una importante instancia de networking que busca fortalecer el crecimiento económico de Wisconsin. La asistencia contribuyó directamente a los programas y recursos que la Cámara ofrece a emprendedores, pequeños negocios y estudiantes que participan en sus iniciativas. Como parte de la celebración, se realizó un sorteo de cesta con fantásticos premios aportados por empresas locales.

Juan Corpus y Gabriela Villaycana

Fundada en 2003 (originalmente como la Cámara de Comercio Latina del Condado de Dane), la organización se dedica a representar y promover los intereses de su diversa membresía, que incluye propietarios de pequeñas empresas, representantes corporativos y líderes gubernamentales, mediante la defensa de sus intereses y programas de impacto positivo.