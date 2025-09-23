Latino Academy recibe $300,000 para ampliar caminos hacia empleos bien remunerados y es reconocida por la Junta del Condado de Dane

Madison, WI.– La Latino Academy of Workforce Development vivió una semana histórica llena de reconocimiento y nuevas oportunidades para seguir transformando vidas en el sur-centro de Wisconsin.

La Junta de Supervisores del Condado de Dane proclamó oficialmente el Mes de la Herencia Hispana y, en ese marco, reconoció a la Latino Academy por sus contribuciones al desarrollo de la comunidad latina y de toda la región. A la vez, la organización celebró la noticia de un regalo de $300,000 otorgado por Ascendium Education Group, destinado a fortalecer y expandir sus programas de educación y capacitación laboral.

Inversión que responde a una necesidad urgente

De acuerdo con un informe de junio de 2025 de la Universidad de Wisconsin-Madison Extension, el estado enfrenta una escasez de mano de obra debido, en parte, a que las habilidades de los trabajadores no se alinean con los empleos disponibles. La Latino Academy busca cerrar esa brecha ofreciendo programas cultural y lingüísticamente relevantes que brindan herramientas concretas a adultos que desean avanzar en su vida profesional.

Con el apoyo de Ascendium, la organización podrá expandir sus programas actuales para recibir hasta 300 estudiantes adicionales al año, actualizar herramientas de capacitación y buscar la certificación estatal de su programa de pre-aprendizaje en construcción. Esto permitirá a los graduados acceder con mayor facilidad a programas de aprendizaje registrado y, en consecuencia, a empleos mejor remunerados y sostenibles.

Programas que cambian vidas

Cada año, la Latino Academy impacta a más de 2,500 residentes de los condados de Dane, Dodge, Jefferson y Rock con programas que van desde clases de inglés como segunda lengua, preparación para el GED y alfabetización digital, hasta licencias comerciales de conducir (CDL), pre-aprendizajes en construcción y desarrollo de emprendimientos.

Uno de los casos que ilustran este impacto es el de Mayela, Oswaldo y su hijo Jersson, quienes ingresaron juntos al programa de pre-aprendizaje en construcción. Prepararon sus clases en familia y se graduaron con orgullo el mismo día. Para Jersson, la experiencia despertó una pasión por la construcción que ahora lo impulsa a continuar su formación en busca de una carrera a largo plazo.

“Esta inversión de Ascendium nos permite seguir construyendo puentes entre el talento y la oportunidad, entre comunidades deseosas de contribuir y las industrias que dependen de ellas”, afirmó Nydia Martínez, directora ejecutiva de la Latino Academy. “Nuestro programa certificado de pre-aprendizaje en construcción fortalecerá la fuerza laboral de Madison, equipando a trabajadores latinos y de otras comunidades con las habilidades, credenciales y conexiones que necesitan para prosperar”.

Reconocimiento institucional

El reconocimiento de la Junta del Condado de Dane en el marco del Mes de la Herencia Hispana resalta no solo el trabajo de la organización, sino también el papel crucial de la comunidad latina en el crecimiento de la región.

“Con la actual escasez de talento en el área de Madison, la necesidad de la educación y capacitación que ofrece la Latino Academy nunca ha sido mayor”, señaló Brett Lindquist, vicepresidente de comunicaciones y participación comunitaria de Ascendium. “Nuestro compromiso es crear caminos claros para que más miembros de la comunidad aseguren empleos bien remunerados que les permitan sostener a sus familias y construir un futuro mejor”.

Construyendo un futuro equitativo

La misión de la Latino Academy es clara: ofrecer programas accesibles y culturalmente pertinentes que permitan a los adultos —latinos y de todas las comunidades— alcanzar estabilidad económica y participación cívica plena.

“Seguimos firmes en nuestro propósito de crecer con nuestra comunidad y para nuestra comunidad”, concluyó la organización.

