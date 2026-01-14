LPA celebra su gala anual: Brindis del Éxito en el Hotel Park de Madison

La Comunidad News Online

Foto cortesía de ALP

Madison, WI.— La Latino Professionals Association (LPA), Inc. celebrará su esperada Gala Anual “Brindis del Éxito” en el elegante Hotel Park, ubicado en 22 S. Carroll St., Madison, de horas 6: – 11:00 pm, en un evento que reunirá a líderes, profesionales y miembros de la comunidad latina para reconocer logros, fortalecer vínculos y proyectar el futuro del liderazgo latino en la región.

LPA of Madison es una organización dedicada al desarrollo profesional, el networking y el liderazgo de los latinos, con un fuerte enfoque en la representación comunitaria y el crecimiento colectivo. A través de iniciativas presenciales y campañas en redes sociales, la asociación impulsa experiencias compartidas que fortalecen la identidad, la colaboración y el empoderamiento de sus miembros.

La misión de LPA es fortalecer a la comunidad latina profesional de Madison, creando oportunidades de conexión, promoviendo el desarrollo de habilidades de liderazgo y fomentando un sólido sentido de pertenencia. Su visión apunta a consolidarse como un movimiento de impacto positivo y duradero, demostrando el poder de la representación y la unidad para el avance de sus integrantes y de la sociedad en general.

La Gala Anual “Brindis del Éxito” se perfila como una velada de celebración, inspiración y reconocimiento, abierta a profesionales y personal de organizaciones sin fines de lucro. LPA recuerda que los miembros Visionarios reciben un 40 % de descuento automático al momento de adquirir sus entradas.

Este evento reafirma el compromiso de LPA con el liderazgo latino y su papel fundamental en la construcción de una comunidad más fuerte, visible y conectada en Madison.