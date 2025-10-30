Luces y Alegría en Sun Prairie: ¡Una Noche Mágica para Nuestras Familias!

Celebra la temporada navideña con un desfile deslumbrante, el encendido del árbol y la visita de Santa, perfecto para mamás latinas y sus pequeños.

All photos courtesy of City of Sun Prairie

Sun Prairie, WI – Prepárense, mamás, para una noche inolvidable de magia y celebración navideña. El sábado 29 de noviembre de 2025, el centro de Sun Prairie se iluminará con el esperado Desfile Anual de Luces y Fuego, seguido del tradicional encendido del árbol de Navidad frente al Museo y Biblioteca Histórica de Sun Prairie. Y, por supuesto, ¡no podría faltar una aparición especial de Santa Claus!Este evento, una colaboración entre Sun Prairie Fire & Rescue, el Museo y Biblioteca Histórica y Visit Sun Prairie, está diseñado para crear recuerdos preciosos para toda la familia. Desde las 5:00 p.m., la Banda Comunitaria del Área de Sun Prairie deleitará con música en Cannery Square, seguida de la energía contagiosa de la Fusion Dance Academy con una presentación callejera frente al Museo.Aproximadamente a las 5:45 p.m., los camiones de bomberos y de seguridad pública, adornados con luces festivas, partirán de Kroncke Drive para recorrer Main Street, creando un espectáculo deslumbrante.

Una vez que los camiones estén estacionados, el momento más esperado llegará: Santa Claus usará su magia navideña para encender el árbol festivo en el centro de la ciudad.Después del encendido del árbol, tendrán la oportunidad de admirar de cerca los camiones de bomberos estacionados en Main Street y, lo mejor de todo, ¡tomarse una foto con Santa!”Me encanta asistir a los desfiles por la diversión familiar y las actividades para los niños”, compartió María González, una mamá local que no se pierde estas celebraciones. “Es una oportunidad maravillosa para que mis hijos disfruten de la temporada y creemos recuerdos juntos”.¡No te pierdas esta celebración llena de alegría!Detalles del Evento:

Fecha: Sábado, 29 de noviembre de 2025

Sábado, 29 de noviembre de 2025 Hora: 5:30 p.m. – 7:30 p.m.

5:30 p.m. – 7:30 p.m. Lugar: Museo y Biblioteca Histórica de Sun Prairie y centro de Sun Prairie

Programa:

5:00 – 5:30 p.m.: Música en vivo en Cannery Square por la Banda Comunitaria del Área de Sun Prairie.

Música en vivo en Cannery Square por la Banda Comunitaria del Área de Sun Prairie. 5:30 p.m.: Música y comentarios por Sun Prairie Media Center.

Música y comentarios por Sun Prairie Media Center. 6:00 p.m.: Presentación de Fusion Dance Academy.

Presentación de Fusion Dance Academy. 6:00 – 6:30 p.m.: Desfile de camiones de bomberos.

Desfile de camiones de bomberos. 6:30 – 6:40 p.m.: Encendido del árbol de Navidad.

Encendido del árbol de Navidad. 6:40 – 7:30 p.m.: Visita de Santa Claus.

Visita de Santa Claus. 7:30 p.m.: Salida de vehículos y apertura de Main Street.

¡Marca tu calendario y trae a tus pequeños para una noche de pura magia navideña en Sun Prairie!